¿Quiénes lideran la carrera al Óscar 2026 tras los Globos de Oro?

Tras el brillo de los Globos de Oro 2026, la carrera hacia los Oscar ya perfila a sus favoritos. Una Batalla Tras Otra y Hamnet encabezan las predicciones en las categorías principales, mientras nombres como Paul Thomas Anderson, Wagner Moura y Florence Pugh se posicionan como protagonistas de la gran noche del cine.Como ocurre cada año, las victorias y nominaciones en los Globos funcionan como un termómetro para medir las tendencias de Hollywood.