¿Quiénes lideran la carrera al Óscar 2026 tras los Globos de Oro?

Tras el brillo de los Globos de Oro 2026, la carrera hacia los Oscar ya perfila a sus favoritos. Una Batalla Tras Otra y Hamnet encabezan las predicciones en las categorías principales, mientras nombres como Paul Thomas Anderson, Wagner Moura y Florence Pugh se posicionan como protagonistas de la gran noche del cine.Como ocurre cada año, las victorias y nominaciones en los Globos funcionan como un termómetro para medir las tendencias de Hollywood.
Mejor Película – Drama:
Hamnet, dirigida por Chloé Zhao, se consolidó como una de las favoritas gracias a su mirada íntima y reflexiva sobre la figura de William Shakespeare.
Los Pecadores, de Ryan Coogler, también figura en las quinielas tras su buen desempeño en los Globos.
Otras contendientes destacadas son Valor Sentimental y Frankenstein, ambas respaldadas por elogios de la crítica especializada.
Mejor Película – Comedia o Musical:
Una Batalla Tras Otra, de Paul Thomas Anderson, fue una de las grandes triunfadoras en los Globos de Oro y se perfila como la rival a vencer en esta categoría.
Marty Supreme y Bugonia completan la lista de aspirantes, con un sólido respaldo de la prensa especializada.
Mejor Dirección: Paul Thomas Anderson (Una Batalla Tras Otra) lidera las predicciones.
Chloé Zhao (Hamnet) y Ryan Coogler (Los Pecadores) también se mantienen entre los nombres más mencionados.
Guillermo del Toro (Frankenstein) y Jafar Panahi (Un Simple Accidente) aportan peso autoral y prestigio internacional a la contienda.
Mejor Actor:
Wagner Moura (El Agente Secreto) es considerado uno de los favoritos tras una interpretación intensa y ampliamente elogiada.
Michael B. Jordan (Los Pecadores)
Michael B. Jordan (Los Pecadores) y Joel Edgerton (Sueños de Trenes) figuran también como competidores de peso.
Mejor actriz:
Jessie Buckley (‘Hamnet’) ha recibido elogios casi unánimes y se posiciona como la principal favorita.
Renate Reinsve (Valor Sentimental) y Emma Stone (Bugonia) completan el grupo de candidatas con mayor proyección, tras destacar en los Globos.
Mejor Película Extranjera:
Un Simple Accidente, de Jafar Panahi, representa a Irán y ha sido reconocida en diversos festivales internacionales.
Producciones europeas como Nouvelle Vague o brasileña como El Agente Secreto también aparecen en las apuestas y podrían dar la sorpresa.
Mejor Guion Adaptado:
Hamnet se perfila como la favorita gracias a una adaptación literaria que ha sido calificada como sólida y respetuosa del material original.
Frankenstein y Valor Sentimental también han sido mencionadas por críticos como posibles ganadoras.
La temporada de premios avanza con Una Batalla Tras Otra y Hamnet como las grandes protagonistas. Los Globos de Oro han dejado claro que la competencia rumbo a los Oscar 2026 será intensa y emocionante, con figuras consagradas y nuevas voces que buscan consolidar su lugar en la historia del cine.