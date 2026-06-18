¿Por qué terminó la amistad entre Kenia Os y Kimberly Loaiza?

La amistad entre Kenia Os y Kimberly Loaiza llegó a su fin en 2018 tras una serie de desacuerdos profesionales que posteriormente derivaron en acusaciones públicas y una prolongada rivalidad mediática.
El distanciamiento se originó en medio de diferencias relacionadas con la gestión de sus proyectos digitales y terminó convirtiéndose en uno de los conflictos más comentados dentro de la comunidad de creadores de contenido en México.
Según versiones difundidas públicamente en aquel momento, el conflicto comenzó cuando Kenia Os decidió no firmar un contrato de exclusividad vinculado al proyecto de creadores de contenido encabezado por Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja.
De acuerdo con los señalamientos realizados por las partes involucradas, Kenia Os consideró que algunas condiciones del acuerdo no eran favorables para sus intereses profesionales y optó por continuar su carrera de manera independiente.
Tras la ruptura profesional, surgieron disputas relacionadas con la administración de canales y cuentas en redes sociales. Kenia Os aseguró públicamente que perdió acceso a algunas de sus plataformas digitales, situación que la llevó a reconstruir su presencia en internet desde cero.
Con el paso del tiempo, el conflicto trascendió el ámbito profesional y dio lugar a acusaciones mutuas difundidas a través de redes sociales y contenidos digitales.
Entre los señalamientos que circularon públicamente figuraron acusaciones de presunto sabotaje, campañas de desprestigio, ataques en redes y otras conductas que ambas partes rechazaron o respondieron en distintos momentos.
La controversia generó una fuerte división entre seguidores de ambas creadoras.
Aunque la enemistad se mantuvo durante varios años, reportes recientes difundidos en medios y redes sociales sugieren que la relación entre ambas figuras podría haber tomado un rumbo diferente.
Kenia Os brindó apoyo económico a la familia de Kimberly Loaiza durante la enfermedad de Mary Martínez.