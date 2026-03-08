Party de Verano 2026: los artistas nacionales que participarán

El Party de Verano 2026 se prepara para convertirse en uno de los eventos musicales más grandes del año en Honduras, reuniendo a una gran variedad de artistas urbanos nacionales e internacionales en un mismo escenario. El festival está programado para el sábado 21 de marzo de 2026 y se llevará a cabo en el Estadio Héctor “Chochi” Sosa de Tegucigalpa, marcando una jornada completa de música y fiesta para los amantes del género urbano.
El evento contará con la actuación especial de artistas internacionales, siendo Jowell y Randy los más esperados, pero también los hondureños podrán disfrutar de la presentación en vivo de Ryan Castro, Kapo, Dalex, Nío García, Demphra Factoría, Juan Freer, Kingtana y Booyah.
Por otro lado, el toque catracho no puede quedar atrás y se suman a la lista de esta fiesta artistas como Raffy, Fresh Bodden y Los Bohemios. Todos con gran éxito musical y colaboraciones icónicas que pondrán a todos a bailar.
Fresh Bodden es uno de los artistas más populares de la música urbana en Honduras que ha logrado llamar la atención del público con su estilo fresco y moderno. Su propuesta musical mezcla ritmos como el reguetón, el dancehall y el trap, influencias que se reflejan en canciones que rápidamente se vuelven populares entre los jóvenes.
Originario de la costa caribeña hondureña, el cantante ha sabido incorporar en su música la energía y el sabor característico de esa región. Sus letras suelen hablar de fiesta, amor, pasión, vivencias personales y la cultura urbana, lo que le permite conectar fácilmente con sus seguidores en Honduras y en otros países.
A lo largo de su carrera, Fresh Bodden ha trabajado en colaboraciones con otros artistas del género urbano, lo que le ha permitido ampliar su alcance y posicionarse dentro de la escena musical. Además de su presencia en plataformas digitales, también ha ganado notoriedad gracias a presentaciones en eventos y conciertos, donde demuestra su carisma y energía en el escenario.
Por su parte, Raffy es otro cantante hondureño que ha ido ganando espacio dentro de la escena musical del país. Su propuesta artística se mueve principalmente dentro del género urbano, donde combina ritmos como el reguetón, el pop latino y el dancehall.
Con cada lanzamiento, el artista continúa consolidando su presencia en la industria musical hondureña, participando en colaboraciones y presentaciones en eventos. Raffy sigue apostando por nuevos proyectos y producciones que buscan posicionarlo como uno de los talentos emergentes de la música urbana en el país.
Los Bohemios son un reconocido dúo hondureño, formado por Nono y Yambé, quienes han conquistado al público con su estilo romántico y bohemio. Su música se caracteriza por interpretar baladas, boleros y canciones clásicas que evocan nostalgia y sentimientos profundos, lo que los ha convertido en favoritos en serenatas, eventos especiales y presentaciones privadas.
A lo largo de los años, Los Bohemios de Honduras han mantenido viva la tradición de la música romántica en el país, destacándose por su talento vocal y la interpretación de temas que hablan de amor, desamor y recuerdos inolvidables. Gracias a su estilo elegante y cercano al público, el grupo continúa siendo parte importante de la escena musical hondureña y de muchas celebraciones donde la música romántica es protagonista.