El origen del meme de Chuck Norris y su “inmortalidad” digital

La imagen de Chuck Norris como símbolo de fuerza y “inmortalidad” trascendió hace casi dos décadas del cine y la televisión a internet, dando origen a uno de los memes más populares de la cultura digital: los llamados “Chuck Norris Facts”.
El fenómeno comenzó a mediados de los años 2000 en foros y comunidades en línea, como Something Awful y 4chan, donde los usuarios compartían bromas que exageraban hasta lo imposible las habilidades del actor y experto en artes marciales.
Frases como “Chuck Norris no duerme, espera” o “la muerte le teme a Chuck Norris” se volvieron virales rápidamente, consolidando la idea humorística de que el actor es prácticamente invencible.
Aunque en sus inicios algunos de estos chistes se atribuían a otros actores de acción, como Vin Diesel, fue la figura de Norris —conocido por películas como The Way of the Dragon y la serie Walker, Texas Ranger— la que terminó convirtiéndose en ícono global de “invencibilidad” en internet.
Lejos de rechazar el fenómeno, Norris lo adoptó con humor. En 2005 publicó The Official Chuck Norris Fact Book, un libro que recopilaba algunos de los chistes más populares y reconocía la naturaleza humorística de los memes.
Con el tiempo la narrativa fue cambiando a parodias y frases de humor negro.
El actor declaró en varias entrevistas que le divertía la exageración y que apreciaba cómo se había conectado con sus seguidores más jóvenes.
Con el tiempo, el meme de Chuck Norris se convirtió en un ejemplo clásico de cómo la cultura digital puede transformar la imagen pública de una figura pública, elevándola a un estatus casi mítico y perpetuando su legado más allá de la pantalla.
El fenómeno también impulsó un renovado interés por la carrera de Norris, desde su etapa como campeón mundial de kárate en 1968 hasta su consolidación como estrella del cine de acción y protagonista de Walker, Texas Ranger.
Chuck Norris falleció el 20 de marzo de 2026, pero su legado en cine y sus memes trascienden ya el tiempo.