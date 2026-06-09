"La niña futbolista": la canción de Julieta Venegas que divide en redes

Lo que pretendía convertirse en un mensaje de inspiración rumbo al Mundial 2026 terminó provocando una de las discusiones más intensas de las últimas semanas en redes sociales. Julieta Venegas, una de las voces más reconocidas de la música en español, se encuentra en el centro de la conversación tras el lanzamiento de "La niña futbolista", una canción impulsada dentro de las actividades culturales relacionadas con la próxima Copa del Mundo.