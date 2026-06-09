"La niña futbolista": la canción de Julieta Venegas que divide en redes

Lo que pretendía convertirse en un mensaje de inspiración rumbo al Mundial 2026 terminó provocando una de las discusiones más intensas de las últimas semanas en redes sociales. Julieta Venegas, una de las voces más reconocidas de la música en español, se encuentra en el centro de la conversación tras el lanzamiento de "La niña futbolista", una canción impulsada dentro de las actividades culturales relacionadas con la próxima Copa del Mundo.
El tema fue presentado con el objetivo de promover la inclusión y visibilizar los desafíos que aún enfrentan muchas niñas y mujeres para desarrollarse en el futbol. Sin embargo, la propuesta no tardó en dividir opiniones entre aficionados, usuarios de internet y seguidores de la artista.
La historia narrada en la canción gira en torno a una niña apasionada por el futbol que debe enfrentarse a los prejuicios de quienes consideran que este deporte es exclusivo para hombres. A través de su talento y perseverancia, la protagonista logra demostrar su capacidad dentro de la cancha y derribar las barreras que intentan limitarla.
Pese al mensaje positivo que buscaba transmitir, numerosos usuarios cuestionaron tanto el enfoque de la composición como su relación con un Mundial mayoritariamente asociado al futbol masculino. Otros criticaron aspectos musicales de la producción, argumentando que no reflejaba la energía que suele caracterizar a los eventos futbolísticos.
La controversia creció rápidamente en plataformas digitales. La discusión llegó a tal punto que los comentarios del videoclip oficial en YouTube fueron desactivados, una decisión que no frenó las reacciones, sino que provocó que el debate se trasladara a otras publicaciones de la cantante.
Mientras algunos usuarios expresaban su desacuerdo con el proyecto, otros salieron en defensa de la intérprete, destacando la importancia de impulsar mensajes de igualdad y representación dentro del deporte. La polarización convirtió a la canción en uno de los temas más comentados dentro del ámbito cultural y deportivo.
Lejos de alimentar la confrontación, Julieta Venegas ha mantenido una postura centrada en el propósito original de la obra. La artista explicó que su intención fue motivar a niñas y adolescentes a perseguir sus sueños sin permitir que los prejuicios sociales definan sus límites.
“Me gustó inspirar a niñas y grandes a que no se dejen detener ante los obstáculos que otras personas les ponen, sino que vayan tras lo que desean. La hice con mucho cariño, espero que les inspire a jugar y divertirse”, expresó la cantautora al referirse al proyecto.
La situación también generó repercusiones en otros contenidos de su canal digital. Canciones como "Volver a ti", realizada junto a Bronco, y "Tengo que contarte", en colaboración con Natalia Lafourcade, comenzaron a recibir comentarios relacionados con la polémica, demostrando el alcance que ha tenido la discusión entre los internautas.
Diversos reportes señalan que, ante la magnitud de las reacciones, el entorno de la cantante optó por mantener un perfil bajo respecto al tema. Incluso trascendió que la canción no sería incorporada a sus presentaciones en vivo por el momento, mientras el equipo evita profundizar públicamente en el debate.