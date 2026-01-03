MR JC a Supremo: "Milagro no es una araña como con las que has estado"

El cantante hondureño MR JC, El del palabreo, se pronunció sobre la muy comentada ruptura del tiktoker Supremo y la presentadora de televisión, Milagro Flores.
El músico hondureño se mostró a favor de la presentadora hondureña y le aconsejó a Supremo a valorarla y darle su lugar.
MR JC aclaró que Supremo es su buen amigo, y que solo está dandole un consejo.
"Supremo, Milagro no es ninguna de estas arañas con las que vos has estado antes, Milagro es una, es una mujer madura de que tiene tu edad, una mujer que no solo quiere estar más eh, viéndote dándole tap tap a la pantalla, es una mujer que tiene fama, tiene plata, no es una araña, perro, con las que vos has andado antes pues. Ella quiere que le des tiempo, que salgan, me entendés, quiere tener una relación bonita, está cansada de estar trabajando ella, vos también estás cansado de estar trabajando", inició MR JC en su video.
"Qué te cuesta agarrar un vuelo y decirle "Mi amor, vámonos para Francia, para España, unas vacaciones, no maje, para La Ceiba te la llevas, cuatro días a estar encerrado ahí maje, llévatela maje, la mujer también tiene derecho a salir, ella quiere salir aunque sea a Utila llevala", agregó el intérprete de "La voz del inmigrante".
"Vos la tenías encerrada ahí, y jugando FIFA con Caracolito, con aquel montón de trabajadores, no maje, la mujer quiere su espacio, quiere estar y disfrutar con vos, de vez en cuando un viajecito, la mujer harta de estar trabajando, quiere viajes, quiere salir, quiere disfrutar".
MR JC también le dijo a Supremo que Milagro no merece estar tanto tiempo esperando a que él formalice con ella. "Qué es esa m**** de que nos estamos conociendo, que nos estamos conociendo siete meses, hacer pública la relación ya, andá a buscarla, llevale rosas a HCH, hace algo perro, no dejes ir una buena mujer, para andar agarrando después cucarachas, para andar agarrando guirras que no valen la pena. Mirá a la mujer, te ayuda a crecer, te ve bonito", continuó MR JC durante la transmisión de TikTok.
"Comportarte como un hombre, hacé tu relación pública ya, declarate wey, pégale un hijo, preñala, qué estás esperando viejo. Ahora, después no vayas a decir nada cuando la mires con un empresario agarrada de la mano, van a haber piquetazos aquí, aquí le duele a uno cuando uno siente los piquetazos, cuando ya ve a la mujer que uno quiere con otro. Que te la estás tirando vos de que, que nos estamos conociendo".
MR JC concluyó su mensaje aconsejándole a Supremo que deje de andar de mujer en mujer.
Hasta el momento Supremo no se ha pronunciado sobre las declaraciones de su amigo, MR JC.