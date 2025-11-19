Miss Universo 2025: los trajes típicos más deslumbrantes del certamen

El National Costume Show del Miss Universo 2025 deslumbró en Tailandia con creatividad, cultura y espectáculo. Entre los trajes más destacados estuvieron los de México, Indonesia, Filipinas y Tailandia, que cautivaron al público por su originalidad y riqueza simbólica.
El National Costume Show o Traje Típico del Miss Universo 2025 se celebró el 19 de noviembre en el Impact Challenger Hall 2 de Bangkok, Tailandia, como parte de la agenda oficial del certamen que reúne a 130 candidatas de todo el mundo.
Este desfile es uno de los momentos más esperados, pues cada representante presenta un traje inspirado en la historia, cultura y tradiciones de su país.
Los trajes más comentados fueron: Miss México. La candidata mexicana Fátima Bosch presentó un traje alusivo a las raíces prehispánicas, con plumas y ornamentos que evocaban a los dioses aztecas.
Filipinas: Fiel a su tradición, la representante filipina lució un espectacular diseño traje que representa los colores de su nación.
Tailandia: La anfitriona deslumbró con un traje inspirado en el arte clásico siamés, con bordados dorados y una corona tradicional que fue ovacionada por el público local.
Cada diseño fue más que un espectáculo visual: representó identidad, historia y orgullo nacional.
El evento se consolidó como una pasarela multicultural donde se combinaron elementos tradicionales con propuestas contemporáneas, reafirmando el carácter global del Miss Universo.
El National Costume Show es uno de los eventos previos a la final del 21 de noviembre en Tailandia, jueves 20 de Noviembre en países como Honduras, cuando se coronará a la nueva Miss Universo en Tailandia. La actual reina, Victoria Kjaer Theilvig de Dinamarca, entregará la corona en una gala que promete ser histórica.