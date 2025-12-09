Miss Grand All Star: así será la nueva edición especial anunciada para 2026

El concurso Miss Grand All Star es la nueva edición especial organizada por la Miss Grand International Organization, fundada en 2013 y con sede en Bangkok, Tailandia.
Su presidente, Nawat Itsaragrisil, anunció la creación del certamen como una plataforma alterna para ex participantes de concursos internacionales.
La edición All Star está dirigida a ex candidatas de Miss Grand International y de otros certámenes de belleza reconocidos.
Su objetivo es ofrecer una segunda oportunidad a reinas con experiencia en competencias globales y trayectoria en escenarios internacionales.
La concentración de las candidatas a la corona iniciará el 25 de enero y la Gran Final será el 13 de febrero de 2026.
Entre los premios destacan la corona oficial Miss Grand All Star, un contrato internacional con la organización, un premio económico significativo, estimado en USD 100,000-1,000,000 y oportunidades de representación global en eventos, campañas sociales y apariciones mediáticas.
Las concursante no necesitan pertenecer a una organización nacional ni franquicia.
¿Quiénes pueden participar? Mujeres entre 20 y 40 años, con experiencia previa en al menos un concurso internacional. Puede ser originaria de cualquier país. No importa su estado civil o maternidad.
Las inscripciones son a través de la página oficial de Miss Grand International o al correo MGIallstar@missgrandinternational.com