Milagro Flores confiesa que ya quemó su último cartucho en el amor

La reconocida hondureña Milagro Flores, conocida por presentar en televisión y ser muy activa en redes sociales, ha vuelto a dar de qué hablar luego de una transmisión en vivo en TikTok.
La joven catracha, como a veces suele hacerlo, interactúa a menudo con sus seguidores, quienes se atreven a preguntar sobre varios temas profesionales y hasta personales.
Primero, la presentadora dio varios consejos mientras se desmaquillaba, uno de ellos fue decir que la gente es libre: "En esta época, la gente puede andar como quiera. Quien se quiera maquillar, que se maquille; quien no se quiera maquillar, que no se maquille; quien quiera andar chingo que ande chingo y quien quiera andar corto que ande corto. Es una época en la que la gente debe hacer con su vida lo que quiera", expresó Flores.
Otra confesión de la creadora digital fue asegurar que este año está decidida a realizarse el "congelamiento de óvulos"; una técnica de reproducción asistida que extrae, congela y almacena óvulos no fecundados para preservar la fertilidad femenina, permitiendo retrasar la maternidad por razones personales, profesionales o médicas.
La también cantante ya se había realizado este tratamiento en 2024, con la intención de ser madre en el futuro próximo. En ese entonces dijo que le gustaría tener gemelos.
Pero a Milagro también le consultaron sobre cómo le iba en el amor. Específicamente cuando estaba en directo con el locutor y presentador de radio y televisión de origen salvadoreño, Juan Barrera.
Él le preguntó: "¿Le darás una oportunidad nueva al amor?". - "Estoy cerrada, yo no quiero nada de nadie", respondió "Milly".
"Yo ya quemé mi último cartucho. Siento que soy bien tonta, no aprendo. Entrego demasiado mi corazoncito y la gente no lo valora y después termino con mi corazoncito roto", explicó Milagro, ante la sorpresa del presentador salvadoreño.
Juan le volvió a preguntar: "¿Terminaste con el corazón roto, Milagro?", mientras ella con la cabeza asentó que sí. "Decepcionada con el corazoncito roto, entonces ya no. No quiero saber nada. Vamos a ver qué pasa", dijo con un tono melancólico.
Por ahora, Milagro Flores y Supremo parece que ya no continúan su proceso de conocerse, luego de que no se pudiese formalizar una relación sentimental entre ambos.