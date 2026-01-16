Milagro Flores confiesa que ya quemó su último cartucho en el amor

Primero, la presentadora dio varios consejos mientras se desmaquillaba, uno de ellos fue decir que la gente es libre: "En esta época, la gente puede andar como quiera. Quien se quiera maquillar, que se maquille; quien no se quiera maquillar, que no se maquille; quien quiera andar chingo que ande chingo y quien quiera andar corto que ande corto. Es una época en la que la gente debe hacer con su vida lo que quiera", expresó Flores.