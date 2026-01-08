  1. Inicio
Mickey Rourke niega haber creado una campaña para recaudar fondos

Mickey Rourke le dice a sus fanáticos que cierren sus billeteras... ¡porque no tiene nada que ver con la campaña GoFundMe creada en su nombre!

El actor Mickey Rourke negó en redes sociales haber participado en una campaña de recaudación en la plataforma GoFundMe para reunir 100.000 dólares y no ser desahuciado de su vivienda en alquiler.

"Alguien creó una fundación o fondo para donar dinero, como en una organización benéfica, y ese no soy yo, ¿de acuerdo? Si necesitara dinero, no pediría limosnas. Prefiero meterme una pistola en el culo y apretar el gatillo", dijo al inicio de un video de cinco minutos de duración publicado en su cuenta de Instagram.

El nominado al Óscar por 'The Wrestler',El Luchador, aseguró que se encontraba "frustrado y confundido" por la situación y que, pese a sentirse avergonzado, sabía que lo superaría "como cualquier otra cosa" por la que ha atravesado.

La campaña fue lanzada esta semana por Liya-Joelle Jones, quien, de acuerdo con la revista People, se describía como una amiga del actor y parte del equipo de Rourke en la página de GoFundMe, que acumuló más de 100.000 dólares.

"Quienquiera que haya hecho esto, no sé por qué lo hizo, no lo entiendo. Ni en un millón de años sabría qué es una fundación de GoFundMe", apuntó Rourke.

En los últimos días, el actor ha sido perseguido por los medios de comunicación tras darse a conocer que en diciembre recibió una notificación para pagar unos 60.000 dólares de alquiler atrasado o enfrentarse al desalojo de su casa de Los Ángeles, según People. También circularon fotos del actor visiblemente deteriorado saliendo de su apartamento a recoger un pedido por delivery.

Rourke explicó que su situación financiera se complicó desde la covid y la huelga de guionistas, y que una de las razones por las que dejó de pagar el alquiler fue el mal estado de la casa en la que había vivido sin problema alguno los primeros cinco años. "Luego dos cabrones de Nueva York compraron la casa y no arreglaron nada. Así que dije: 'No voy a pagar el alquiler porque hay ratones, hay ratas. El suelo está podrido'... Y todo esto ha pasado al mismo tiempo", expresó.

"Luego dos cabrones de Nueva York compraron la casa y no arreglaron nada. Así que dije: 'No voy a pagar el alquiler porque hay ratones, hay ratas. El suelo está podrido'... Y todo esto ha pasado al mismo tiempo", expresó. "No sé si esos tipos, esos cabrones, están detrás de todo esto. Vamos a ir a juicio, pero nunca le pediría ni un centavo a desconocidos, fans o a nadie. No es mi estilo, es humillante", continuó.

Rourke saltó a la fama en la década de los ochenta con películas como 'Nueva Semanas y Media' o 'Diner', pero abandonó su carrera como actor para dedicarse al boxeo de manera profesional, una decisión que le provocó lesiones graves.

Aún así Rourke nunca desapareció del todo de la actuación, con papeles en 'Sin City: Ciudad del Pecado' o 'Domino'.

Uno de sus mejores papeles de los últimos años fue con 'El luchador', de Darren Aronofsky, en el que interpretaba a un luchador profesional mayor y que le dió un Globo de Oro y una nominación al Óscar.

