¿Murió Édgar Vivar "El Señor Barriga"? Esto se sabe

Édgar Vivar es uno de los actores más queridos de la televisión, recordado por su participación como el Señor Barriga en “El Chavo del 8” junto a Roberto Gómez Bolaños.
La reciente noticia sobre su supuesta muerte provocó gran preocupación entre los fanáticos, quienes de inmediato inundaron sus redes sociales con mensajes en los que pedían que se revelara la verdad.
En días recientes surgió en redes sociales el rumor de que el actor que interpretó los papeles de Ñoño y el Señor Barriga en “El Chavo del 8” había fallecido.
La información se propagó de inmediato y provocó un intenso alboroto entre los fanáticos y mientras algunos internautas mandaron mensajes a sus seres queridos externando sus condolencias, otros exigieron que se aclarara el estado de salud del actor.
Ante la preocupación que generó la noticia en redes sociales, fue el propio Édgar Vivar quien aclaró que se encuentra bien de salud y reflexionó sobre la importancia de evitar difundir información falsa ya que puede llegar a sus seres queridos provocando una fuerte crisis.
El actor, de 77 años de edad, tomó con humor lo ocurrido, pero también lo calificó como "siniestro" al tratarse de personas que intentarían sacar provecho de la información.
“El año pasado me mataron, pues no me avisaron. Eso a cada rato, yo ya perdí la cuenta, pero pues bueno, eso quiere decir que todavía soy motivo de curiosidad. Se me hace muy siniestro eso y juegan con el público. Quiero presumir de que hay gente que me quiere, creo que hay más gente que me quiere o le he de caer bien a mucha gente, pero eso de medrar con malas noticias es... afortunadamente no pasó de ahí”, dijo Édgar Vivar en entrevista para "De primera mano".
El actor de “Vecinos” también fue cuestionado sobre su estado de salud y dejó claro que se encuentra bien, por lo que ya tiene en mente los proyectos que realizará en 2026 manteniéndose vigente en la televisión y dejando claro que no tiene contemplado retirarse de la industria.
“Estamos razonablemente bien, gracias a Dios. Con proyectos, presiones y con esperanzas, expectativas y lo que empieza siempre cada año (...) Doy gracias a Dios, estoy feliz, estoy muy contento, estoy con todas las ganas del mundo para seguir trabajando mientras me permita el creador”, añadió.
Lo que sí es confirmado y verificado en medios confiables es que Édgar Vivar perdió a su madre, Elia Villanueva Falcón, a finales de enero de 2025.
El actor compartió en X (antes Twitter) un emotivo mensaje tras su fallecimiento, donde escribió: “Mamita linda, te mudaste a mi corazón. El Creador te recibe con los brazos abiertos”.
Édgar Vivar es un querido actor mexicano, se ha ganado el cariño de su público gracias a sus papeles en la popular serie "El Chavo del Ocho".