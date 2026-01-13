¿Murió Édgar Vivar "El Señor Barriga"? Esto se sabe

“El año pasado me mataron, pues no me avisaron. Eso a cada rato, yo ya perdí la cuenta, pero pues bueno, eso quiere decir que todavía soy motivo de curiosidad. Se me hace muy siniestro eso y juegan con el público. Quiero presumir de que hay gente que me quiere, creo que hay más gente que me quiere o le he de caer bien a mucha gente, pero eso de medrar con malas noticias es... afortunadamente no pasó de ahí”, dijo Édgar Vivar en entrevista para "De primera mano".