Majo Ramírez, la "Juanchi", se confiesa: "El año pasado perdí un bebé"

La creadora de contenido María José Ramírez, también conocida como "La Juanchi", ha abierto su alma y reveló, por primera vez, una noticia complicada que vivió en el 2025.
Majo estuvo como invitada en un pódcast llamado "Aquí en confianza", donde se sinceró sobre su vida en las redes sociales, los cambios y su vida personal, incluso profundizando en una etapa muy íntima.
Durante el espacio digital, la joven hondureña detalló los cambios en el contenido de sus redes sociales, el cual ahora es diferente al anterior, por el cual se hizo conocida. "Ese cambio me ha costado la vida. La gente me reconoce por un contenido vulgar, de calle", expresó.
Y sí, la catracha ha cambiado su tipo de contenido, el ejemplo se aprecia en sus publicaciones, donde se encuentran videos con contenido fitness, de salud mental, vlogs rápidos, entre otros.
María José también recordó el apogeo de su apodo "Juanchi", con el cual tuvo que lidiar. Asimismo, un consejo que le dio Supremo. "Me dijo ´te vas para tu casa, llorás y ahí lo dejamos o facturás´. Entonces yo tomé la segunda. La verdad que no me ofende que me digan así porque gracias a eso me di a conocer", explicó.
"Tal vez no es agradable, pero no a todas las personas se les da eso. Hoy me sacan un meme que me parezco Juan Orlando y a los tres días me están saliendo negocios", dijo Majo, quien tomó algo que parecía "negativo" como una oportunidad.
Por último, Ramírez entró en un territorio muy íntimo; un dolor que se manifiesta a lo interno. La joven contó su sentir ante la pérdida de un hijo.
"El año pasado perdí un bebé y fue algo muy duro para mí porque lo pasé sola. Cuando me sucede eso, realmente yo alejé a la gente de mí; quería pasar eso sola. Estaba a la defensiva, eso me bajó los ánimos", expresó Majo, además de asegurar que es una etapa que ha sobrellevado.
Ramírez manifestó que no le gusta estar triste, que cuando pasan cosas malas las supera. "Me pasa eso y resulta que me pasa otra cosa mala y otra. Quería avanzar y no podía", afirmó.
María José Ramírez continúa su camino en las redes, ahora desde otro enfoque, ahora más auténtico y esencial. Su influencia se ha vuelto positiva en muchas personas que la siguen, buscando mejorar en diferentes aspectos de la vida.