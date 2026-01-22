Majida Issa y el reto de volver a interpretar a "La Diabla" en "Sin senos sí hay paraíso"

Telemundo anunció la semana pasada el inicio de grabaciones de Sin senos sí hay paraíso que marca el regreso de la exitosa franquicia que protagoniza Carmen Villalobos. Bajo el legado de Sin senos, esta nueva serie desarrolla una historia de alto riesgo sobre venganza, supervivencia y empoderamiento en la que Catalina y su familia se enfrentan a una poderosa red criminal en una trama ambientada en el peligroso mundo del webcam.
La ficción trae de regreso a emblemáticos rostros de la saga, entre ellos Majida Issa, quien vuelve a dar vida a ‘La Diabla’, personaje que interpretó entre 2016 y 2018 y marcó un antes y un después en su carrera.
"Estoy emocionada, yo no dejo de sorprenderme del cariño de la gente. Realmente lo que me hizo volver a interpretar a ‘La Diabla’ son los televidentes, los fans de la serie, la gente que no paró en estos 7 años de escribirme, de compartir escenas del personaje, de hacer memes, de hacer videos superingeniosos con todos los audios de los textos de mi personaje", expresó la actriz.
"Realmente vuelvo por la insistencia de los televidentes. Amor con amor se paga; aquí estoy otra vez haciendo ‘La Diabla’", dijo a People en español.
"Es un personaje que hice hace 10 años, entonces volver a entrar en esa energía, recordar qué era lo que le gustaba a los televidentes, darle gusto a la gente, reencontrarme con mis compañeros y darle sentido a las relaciones nuevamente... es como si estuviera empezando de cero, de verdad me siento muy nerviosa, y es un reto para mí, sobre todo darle a la gente lo que estaba esperando".
"Sin senos los va a sorprender con muchas cosas, muchos nuevos personajes y mucha acción. Venimos recargados con todos los poderes. Ustedes no se alcanzan a imaginar la felicidad que tengo de volver a trabajar con Carmen".
"Una de las cosas que más me motiva al llegar al set es saber que voy a trabajar con mi amiga, pero también que voy a trabajar con esa actriz profesional, disciplinada, entregada".
"Yo ahí en Carmencita tengo todo en uno: es muy divertido, pero a la hora de trabajar somos muy serias las dos en nuestro trabajo. Si necesitamos en algún momento la una de la otra ahí estamos también para sostenernos, para querernos, para salir adelante con todo los retos que implica esta carrera, sobre todo los tiempos o la falta de tiempo. Para mí es una fortuna, es un gran premio que podamos volver a trabajar juntas".
"Les garantizo que se van a divertir porque van a ver unas escenas de Carmen y mías, mejor dicho, de esas que le quitan a uno el aire, muy emocionantes".
Majida Margarita Issa Belloto es una actriz y cantante colombiana, de ascendencia italiana y libanesa.