Maity Interiano celebra el segundo cumpleaños de su primogénita

“Bueno, ha sido un año con muchos cambios para mí. Al Nour cumplir un año, como ya lo habíamos hablado con ustedes, (HOLA!) iba a ser un buen momento para empezar a buscar el segundo bebé, y bueno, esos son los planes que uno hace, pero realmente Dios se encarga de que todo ocurra en el momento que tiene que ser. Dios se encargó de ponerme lo que yo necesitaba en este momento, que es volverme a convertir en madre, llevarle a mi hija un compañerito y consolidar más a mi familia", comentó la comunicadora hondureña.