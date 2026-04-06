Maity Interiano celebra el segundo cumpleaños de su primogénita

La periodista hondureña Maity Interiano enterneció las redes sociales al compartir unas lindas postales para celebrar el cumpleaños número dos de su primogénita, Nour.
"Feliz cumpleaños Nour. Desde que llegaste hace dos años, todo tiene más sentido. Eres la luz que ilumina nuestra familia y el amor más puro que conocemos. Te amamos", escribió Maity Interiano en sus redes sociales junto a dos postales de su hija mayor.
La periodista hondureña Maity Interiano dio a luz a su hija, Nour, fruto de su matrimonio con el productor Anuar Zidan, el 6 de abril de 2024.
Nour es fruto del matrimonio de Maity Interiano y Anuar Zidán. La pareja se casó en septiembre de 2023 en una espectacular boda que se celebró en Cuernavaca, Morelos, en la región central de México. El evento reunió a 300 personas entre familiares y amigos, que fueron testigos del gran amor de los novios.
En una entrevista con la revista HOLA!, Maity Interiano reveló lo feliz que estaba de anunciar su segundo embarazo, poco después de que Nour cumpliera un añito.
“Bueno, ha sido un año con muchos cambios para mí. Al Nour cumplir un año, como ya lo habíamos hablado con ustedes, (HOLA!) iba a ser un buen momento para empezar a buscar el segundo bebé, y bueno, esos son los planes que uno hace, pero realmente Dios se encarga de que todo ocurra en el momento que tiene que ser. Dios se encargó de ponerme lo que yo necesitaba en este momento, que es volverme a convertir en madre, llevarle a mi hija un compañerito y consolidar más a mi familia", comentó la comunicadora hondureña.
"Me siento sumamente agradecida con Dios con la oportunidad de volver a vivir el milagro de estar embarazada y de dar a luz", agregó en ese entonces.
Finalmente, Maity dio a luz a su segunda hija, Camille, el pasado 26 de marzo. La periodista compartió la buena nueva con una hermosa foto en la que aparecen ella junto a su esposo, la bebé y su hija mayor, Nour.
La pareja compartió la noticia en redes sociales con gran gratitud y alegría. "Hay momentos en la vida que simplemente no se pueden explicar... solo agradecer. Hoy comparto con ustedes las primeras fotos de nuestra bebé, Camille, de este pedacito de cielo que llegó ayer, 26 de marzo, 2026 a completar nuestro mundo. Y mientras la miro, mientras nos miro... solo puedo pensar en todo lo que soñé, en todo lo que pedí en silencio, en cada oración susurrada con fe. Dios escuchó. Dios cumplió. Hoy somos cuatro", escribió una emocionada Maity en sus redes sociales.
"Gracias Dios por esta familia que siempre soñé. Gracias por enseñarme que tus tiempos son perfectos. Y gracias por este regalo tan inmenso que hoy tengo en mis brazos. Mi mundo entero... en una sola imagen", agregó.