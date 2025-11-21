  1. Inicio
Los momentos virales que marcaron Miss Universo 2025

Los hashtags relacionados con Miss Universo 2025 se mantuvieron en tendencia global por más de 24 horas.

  • 21 de noviembre de 2025 a las 09:29 -
  • Redacción web
La 74ª edición de Miss Universo, celebrada en Bangkok, Tailandia, no solo coronó a Fátima Bosch de México como la nueva reina universal, sino que también dejó una serie de episodios que se convirtieron en tendencia global y alimentaron la conversación digital.

 Foto: Miss Universe
Uno de los instantes más comentados fue el desfile de Leonora Lysglimt-Rødland, Miss Noruega, quien sorprendió con un traje típico inspirado en el salmón, símbolo cultural y económico de su país. El diseño, con texturas escamadas y tonos naranja cobrizo, generó debate: algunos lo vieron como un disfraz, mientras otros aplaudieron la creatividad y el mensaje detrás

 Foto: Miss Universe
La mexicana protagonizó otro momento viral al exigir respeto al empresario tailandés Nawat Itsaragrisil durante un evento previo a la gala de coronación, provocando que Nawat pidiera disculpas y fuera alejado de esta edición. Su firmeza y autenticidad resonaron en redes sociales, reforzando la narrativa de que su triunfo no solo fue por belleza, sino por liderazgo y voz propia

Fotos: Instagram/@nawat.tv/@fatimaboschfdz
En declaraciones posteriores al triunfo de México, Nawat dijo: “Millones de palabras no se pueden decir”, una frase interpretada como un gesto de molestia y resignación, pues según reportes, el empresario esperaba que Miss Tailandia se llevara la corona, por lo que el resultado lo tomó por sorpresa.

 Foto: Instagram/@nawat.tv
Miss Costa de Marfil, considerada por muchos seguidores como una de las favoritas por su porte elegante y su discurso sobre inclusión, no ocultó su decepción al quedar fuera de la ronda decisiva. Su reacción se viralizó en redes sociales, donde expresó que esperaba un reconocimiento mayor a su desempeño en pasarela y entrevistas.

 Foto: Redes sociales
Un momento que causó una gran preocupación fue la caída de Gabrielle Henry de Jamaica, durante su desfile en el show Preliminar al no ver el contorno del escenario mientras caminaba. Fue de tal gravedad que tuvo que recibir asistencia médica de emergencia y ser trasladada a un hospital inmediatamente. Por fortuna, se encuentra bien.

 Foto: Redes sociales
Otro incidente fue el de Danielle Latimer, representante de Gran Bretaña en Miss Universo 2025, se resbaló y cayó al suelo del escenario principal del certamen. El resbalón tuvo lugar durante el desfile de trajes nacionales, causando preocupación entre el público y los televidentes.

 Foto: Redes sociales
A la lista de controversias se sumó un nuevo episodio encabezado por Hanin Al Qoreishy, Miss Iraq, quien aseguró haber sido víctima de una campaña de desprestigio que, según ella, buscaba descalificarla por “decir la verdad”. La polémica estalló luego de que medios locales difundieran que la candidata había sido “captada fumando” dentro del hotel donde se hospedan las concursantes.

 FOTO: Instagram: @haninalqoreishy
Uno de los que reaccionaron y han causado polémica fue el músico y compositor Omar Harfouch, quien días antes de la ceremonia presentó su renuncia como jurado. Y posteriormente a la coronación de la mexicana, éste posteó en redes sociales diversas historias donde calificó a la mexicana como “falsa ganadora”, reabriendo el debate sobre la legitimidad del certamen.

 Foto:Instagram/omarharfouch
