Keith Urban ahora trabaja en un crucero para ayudar a pagar honorarios

La actriz citó “diferencias irreconciliables” como motivo de la separación, y ambos renunciaron a sus derechos a la manutención de los hijos y de la pareja cuando el divorcio se finalizó en enero. Kidman también fue designada como la madre con la custodia principal de sus dos hijas con Urban: Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14.