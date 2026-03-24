Keith Urban ahora trabaja en un crucero para ayudar a pagar honorarios

Según informan medios estadounidenses, el cantante Keith Urban consiguió un trabajo modesto para ayudar a pagar los honorarios de sus abogados tras su divorcio de la actriz Nicole Kidman.
El intérprete de "Fighter" consiguió un trabajo en el crucero Top Shelf Country Cruise, en un evento repleto de estrellas, que zarpó de Florida hacia las Bahamas del 27 de febrero al 6 de marzo de este año.
"Los cruceros no son precisamente el trabajo soñado, pero pagan las cuentas y le dan a Keith algo en lo que concentrarse", declaró una fuente a New Idea el pasado lunes. "Es el tipo de trabajo que Keith habría rechazado durante su matrimonio con Nicole Kidman", añadió la fuente.
"Está intentando mantenerse ocupado ahora que su divorcio es definitivo", agregó el informante.
Según informan amigos cercanos a Urban, cuya fortuna asciende a 75 millones de dólares, suponen que su cuenta bancaria se vio afectada por los honorarios de los abogados tras su divorcio de Kidman, cuya fortuna se estima en 250 millones de dólares.
"Cuando hay tanto dinero en juego en una separación, los abogados no son baratos, independientemente del resultado", continuó la fuente, explicando que algunos trabajos ocasionales "le ayudan a mantener un flujo de caja estable".
Sin embargo, según se informa, Keith Urban está ideando "planes emocionantes" para la segunda mitad de 2026. La fuente afirma: "Tiene toda la intención de terminar 2026 de la forma opuesta a como empezó: por todo lo alto".
Urban y Kidman, ambos de 58 años, se separaron en septiembre de 2025, tras 19 años de matrimonio. “A veces las relaciones simplemente terminan”, nos comentó una fuente, explicando que la estrella de “Big Little Lies” “no quería la separación y estaba intentando salvar la relación”.
Al día siguiente de que se diera a conocer la noticia de la ruptura, Kidman solicitó oficialmente el divorcio.
La actriz citó “diferencias irreconciliables” como motivo de la separación, y ambos renunciaron a sus derechos a la manutención de los hijos y de la pareja cuando el divorcio se finalizó en enero. Kidman también fue designada como la madre con la custodia principal de sus dos hijas con Urban: Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14.