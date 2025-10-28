Jorge Medina confirma cobro de entrevistas y desata polémica con Dj Chaval

Una fuerte polémica se desencadenó en redes sociales hondureñas tras el intercambio de declaraciones entre Jorge Medina, creador del pódcast Punto Joven, y Dj Chaval, integrante del colectivo digital Los Hijos de Morazán.
El conflicto surgió luego de que Dj Chaval acusara a Medina de cobrar por entrevistar a políticos, lo que provocó una contundente respuesta del podcaster. Durante una transmisión reciente, Dj Chaval lanzó una indirecta que rápidamente se volvió viral: "Todos los políticos que han estado en este programa no se les ha cobrado ni un solo peso. No somos como aquel... que cobra 80 mil por entrevista".
Aunque no mencionó directamente a Medina, la referencia fue clara para los seguidores de ambos espacios. Jorge Medina no tardó en responder. En un video difundido en sus redes sociales, el creador de Punto Joven afirmó: “Yo no cobro 80 mil, cobro 150 mil. Y no ocupo dar las nalgas como tú se las diste a Salvador Nasralla por un abrazo y a Roberto Contreras por un pollo chuco”.
La declaración encendió aún más los ánimos en la comunidad digital. Medina defendió su tarifa argumentando que su trabajo tiene valor y que su pódcast representa una plataforma profesional. "Yo vine a facturar, no a regalar mi tiempo. No arriesgo mi proyecto por apoyar públicamente a ningún político", expresó.
También criticó a Dj Chaval por revelar sus preferencias electorales, lo que, según él, podría afectar la inversión de su colectivo. El creador de Punto Joven aprovechó su intervención para destacar su labor en la organización de eventos benéficos, como el realizado recientemente para apoyar al reguetonero hondureño El Padrino. “Estaba ocupado salvando una leyenda y montando el evento más legendario de Honduras”, dijo.
Por su parte, Dj Chaval hasta el momento no ha emitido una nueva respuesta tras el video de Medina. Sin embargo, los seguidores de ambos han tomado partido en redes sociales, generando cientos de comentarios.
Algunos defienden el derecho de Medina a cobrar por su contenido, mientras otros critican la comercialización de espacios que consideran deberían ser informativos. La controversia ha puesto en el centro del debate la ética en los medios digitales hondureños.¿Es legítimo cobrar a políticos por entrevistas?¿Dónde se traza la línea entre contenido patrocinado y periodismo independiente?Estas preguntas se repiten en foros y comentarios. Además, el conflicto evidencia la creciente influencia de los pódcast y creadores de contenido en el debate político nacional.
Tanto Punto Joven como Los Hijos de Morazán han ganado notoriedad por sus entrevistas y análisis, especialmente ante las elecciones generales que se celebrarán en menos de dos meses. La revelación de Medina también ha despertado curiosidad sobre las tarifas que manejan otros espacios digitales. Aunque no existen cifras oficiales, se estima que algunos creadores cobran entre 50 mil y 200 mil lempiras por entrevista, según su alcance y audiencia.
En este contexto, varios analistas han señalado la necesidad de mayor transparencia en los contenidos políticos difundidos por influencers y podcasters.La falta de regulación podría abrir la puerta a prácticas poco éticas o a influencias indebidas en el electorado.
Mientras tanto, Jorge Medina continúa defendiendo su postura, asegurando que su contenido es profesional y que su audiencia sabe distinguir entre una entrevista pagada y una espontánea. “Yo inspiro a facturar, no a fumar yerba”, concluyó.