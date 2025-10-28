Jorge Medina confirma cobro de entrevistas y desata polémica con Dj Chaval

Algunos defienden el derecho de Medina a cobrar por su contenido, mientras otros critican la comercialización de espacios que consideran deberían ser informativos. La controversia ha puesto en el centro del debate la ética en los medios digitales hondureños.¿Es legítimo cobrar a políticos por entrevistas?¿Dónde se traza la línea entre contenido patrocinado y periodismo independiente?Estas preguntas se repiten en foros y comentarios. Además, el conflicto evidencia la creciente influencia de los pódcast y creadores de contenido en el debate político nacional.