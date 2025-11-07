Horóscopo de hoy, 7 de noviembre, predicciones de cada signo zodiacal

Hoy podrás hacerle un gran favor a alguien que busca consejo.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Surgirán cambios en tu trabajo que te va a afectar directamente, aunque eso no tiene por qué ser negativo. Tendrás que utilizar toda tu diplomacia y mano izquierda para ganar la partida, y verte recompensado a pesar de todo.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Puedes convertirte hoy en el depositario de todas las quejas. Todos los que te rodean verán en ti la persona adecuada para arreglar sus problemas. La paciencia te ayudará a sobrellevarlo, pero es probable que no puedas aguantar sin alterarte.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). No debes precipitarte en tomar decisiones en el terreno afectivo, tal vez no tengas toda la información que necesitas para valorar las actitudes que crees poco claras. Deja que el tiempo te haga llegar más datos para valorar mejor.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Encontrarás motivos suficientes para iniciar una discusión que desde que te has levantado tienes pendiente, pero míralo con perspectiva global y no vuelques sobre los demás tus propias frustraciones.
LEO (23 julio - 22 agosto). Cuídate de las críticas acerca de ciertas personas de tu alrededor; aunque tú lleves la razón no se lo tomarán muy positivamente. Últimamente se te ha tachado de ácido en tu entorno profesional y sería prudente cambiar de actitud.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Es tiempo de cambios en las relaciones más íntimas que los nativos más lanzados aprovecharán para decidir rupturas que llevan un tiempo barruntándose. No pasa nada, es mejor prevenir que curar.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Encontrarás el apoyo de personas influyentes para situarte mejor en la empresa, y descubrir nuevas actividades para desarrollar en grupo. En el amor, saldrán a la luz los problemas que acarreas desde el principio de la relación.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Las circunstancias de tu entorno laboral te llevarán a cambios de humor que pueden pagar la gente de tu casa; ellos no terminan de acostumbrarse a tus bandazos, seguramente porque no has tenido ocasión de explicarte.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Si no tienes ganas de corresponder a tu pareja, puede haber llegado el momento de replantearte tu relación. Si la comunicación no mejora, pronto notarás sus consecuencias. Tómate un tiempo para reconsiderar tus sentimientos y actuar consecuentemente.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Debes bajar la guardia de vez en cuando y dejarte llevar por las personas que te quieren. Aunque te salga tu vena dominadora, algunas veces es necesario ceder ante los demás, y no tratar de acaparar la razón más allá de lo normal.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Después de una complicada jornada laboral, encontrarás el ambiente ideal para vivir con tu pareja momentos íntimos especiales que te conduzcan a descubrir emociones y experiencias nuevas, con un punto de pimienta en tu relación.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). La salud va a darte problemas en estos momentos, si no impidiéndote realizar lo que tenías planeado sí disminuyendo tu capacidad de trabajo. Diversas señales te harán recapacitar sobre una decisión que tienes pendiente y más pronto que tarde saldrás de dudas.