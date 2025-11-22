  1. Inicio
Horóscopo de hoy, 22 de noviembre, predicciones de cada signo zodiacal

Descubre gratis qué le espera en salud, amor y dinero a cada uno de los signos .

  • 22 de noviembre de 2025 a las 06:00 -
  • Agencia EFE
Hoy puede que cierres un ciclo importante en tu vida, perdones algo del pasado o verás la verdad con más madurez.

 Fotos Shutterstock
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Vivirás un torbellino de sensaciones que te harán sentir como en un sueño permanente. Por fin sientes que tu relación sentimental se estabiliza y se asientan los valores que rigen tu vida. Tus deseos comienzan a cumplirse también en el plano profesional.

TAURO (21 abril - 20 mayo). Los más pequeños de la casa demandan más atención, y hoy tendrás el privilegio de compartir unas horas de ocio con ellos. Seguramente necesiten de tus consejos, pero tú también aprenderás nuevas cosas de la vida actual.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Hoy los problemas con los amigos pueden enturbiar un día que, por lo demás, estará marcado por un ambiente despejado y ausente de nubes. La falta de confianza y las verdades a medias necesitarán de algunas conversaciones.

CÁNCER (22 junio - 22 julio). La tranquilidad de espíritu y las buenas noticias que te llegan te llevará a celebrar este fin de semana, aunque no es extraño que aparezcan problemas con el peso y necesites comenzar a controlarte para evitar males mayores.

LEO (23 julio - 22 agosto). Después de una etapa de reflexión ha llegado la hora de tomar partido y estás más que preparado para ello. Podrás dedicar más tiempo a tu actividad preferida porque te organizarás muy bien y contarás con el apoyo de los que se supone que deben exigirte responsabilidades

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Hoy aparecerás cargado de energía para contagiar a los más renuentes de tu entorno. Puedes convertirte en la fuerza motora de cualquier grupo y el líder de cualquier actividad. El contacto con la naturaleza puede renovar toda esa energía volviendo a inyectártela limpia y fresca.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Alguien nuevo en tu vida te está rondando desde hace tiempo y no has querido prestarle atención. Quizá hoy cambies de opinión y permitas un acercamiento. Puedes llevarte algunas sorpresas, aunque no está claro si todas agradables.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Tranquilidad y relajación en un día claramente marcado por las relaciones familiares. Esta situación hará que te sientas especialmente centrado y sereno, y te invitará a compartir lo mejor de ti con los tuyos. Los paseos por el campo te apetecerán más que nunca.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Las relaciones amorosas estarán marcadas por la confianza y el deseo de progresar. Te encontrarás a gusto con la pareja y podrías incluso proponer un cambio definitivo. Es posible que todo se precipite y te encuentres metido en un gran proyecto de futuro.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Te encuentras en un excelente momento para cultivar la paz interior y elevar tu espíritu por encima de lo prosaico. El hogar será un buen lugar agradable que te invitará a sacar lo mejor de ti. Tu salud es fabulosa ahora que te cuidas por dentro y por fuera.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Las relaciones amorosas bien asentadas han incrementado en los Acuario la posibilidad de compromisos serios y acaso definitivos, dando lugar a reflexiones importantes durante este fin de semana. Los nativos sin compromiso tendrán oportunidades de conocer gente interesante.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). El amor despertará en ti ternura y compasión. Facilitarás las cosas a tu pareja con tu actitud, pero ten cuidado y no caigas en el papel de hermano protector. La pasión vendrá de la mano de una cena romántica.

