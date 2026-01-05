Horóscopo de hoy, 5 de enero, predicciones de cada signo zodiacal

Puede surgir un romance muy atractivo para ti.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Inicias una etapa de renovación personal que te llevará a reflexionar sobre tu estado emocional y sobre tu futuro personal y laboral. Vivirás una época de nuevos estímulos que te ayudarán a fijar le camino.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Has trabajado mucho para conseguir mejoras profesionales, y por fin verás tus objetivos cumplidos. Inicias una nueva etapa en este campo, que te proporcionará los mejores momentos a nivel social y personal. Dedica algo más de tiempo a tu vida íntima.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Júpiter se dejará ver en estos momentos en el campo de acción del trabajo de los Géminis, que iniciarán un ciclo expansivo para romper con viejas ataduras y comenzarán a madurar decisiones e iniciativas para situase en posiciones mucho más ventajosas.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Puede haber llegado el momento en que te plantees qué es lo que quieres realmente para tu futuro. No tienes por qué cambiar completamente ni complicarte la vida, pero te irá bien una pensada de vez en cuando.
Vas a recibir una pequeña cantidad de dinero que gastarás en seguida. No pienses en las consecuencias porque será más provechoso de lo que crees. El amor te traerá una sorpresa con la que no contabas; piensa antes de tomar decisiones que implican a otros.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Necesitarás en estos momentos viajar, dar una entrada de aire fresco a tu vida y a tus intereses, posiblemente encuentres así esa especia de piedra filosofal que te permita salir del estancamiento.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). La prudencia se impone en cuestiones de dinero, en especial si contabas con un ingreso que no es fijo: puede fallar o retrasarse su llegada, por eso o conviene que te ates a viajes u otros gastos extraordinarios.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Complicaciones legales o burocráticas aparecen en el horizonte, y necesitarás de la ayuda de algunas personas especializadas en el asunto para no enredarte más de la cuenta con ello. Un poco de paciencia y dedicación, en cualquier caso.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). La llegada de recursos económicos facilita las operaciones relacionadas con la vivienda y otras inversiones que necesiten de financiación importante. En general, buenos momentos en lo relacionado con trabajo e ingresos.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Te costará concentrarte en una jornada como la de hoy, seguramente con la calma que viene tras la tempestad, pero con la inercia aún de lo vivido recientemente. Si puedes, deja tiempo para tus cosas.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). La mañana estará marcada por la espesura de mente y por la opacidad de ideas. No lograrás tejer un argumento con claridad. El día cambiará radicalmente a medida que se acerque la tarde, en la que pareces mucho más despierto.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Si en los últimos días te has sentido más eufórico de lo normal, hoy la tendencia será justo lo contrario. Debes encontrar el equilibrio sobre todo en el ámbito profesional, para que la depresión no te termine invadiendo.