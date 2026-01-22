Horóscopo de hoy, 22 de enero, predicciones de cada signo zodiacal

  1. Inicio
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Si te habías planteado realizar un viaje en pareja, las cosas se pueden torcer o puede surgir un inesperado cambio de planes. Recibirás una agradable invitación de un familiar al que aprecias. En casa, la paz será muy de agradecer.

TAURO (21 abril - 20 mayo). Un problema físico te puede llevar al borde de la inacción, tan preocupado y absorto en ti mismo que puedes llegar a hallarte. No pospongas por más tiempo una visita al médico y quítatelo cuanto antes de encima.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Te verás tentado a cambios radicales de lugar de trabajo e incluso de tipo de ocupación, y deberán valorar muy cuidadamente qué otro tipo de modificaciones exigirían en su vida, aunque el asunto económico mejorará notablemente.

LEO (23 julio - 22 agosto). Las tensiones en el trabajo van a desaparecer como por arte de magia. Poco a poco recuperas tu energía natural, el optimismo y la fuerza que te caracteriza. Llevas mucho tiempo ideando cambios en tu hogar; atrévete a ponerlos en práctica.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Hoy te cansarás de que todo el mundo venga a contarte sus problemas y de que te tengan como comodín para que les consueles. Tendrás que ser firme cuando te pidan ayuda y quizás un poco antipático cuando invadan excesivamente tu terreno.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). El deporte te costará un gran esfuerzo. Decidirás ponerte en forma, aunque tómalo con calma para no lesionarte nada más empezar; seguro que eres capaz de mantener una perspectiva y de mirar más allá, sobre todo si tienes hijos y puedes practicarlo con ellos.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Buen día para cerrar tratos o completar los asuntos burocráticos que te están dando más complicaciones de lo normal. Encontrarás facilidades y los recursos óptimos, y te ayudará el hecho de estar muy comunicativo y despierto.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Surgirán conflictos familiares relacionados con alquileres o ventas de alguna vivienda. Imponer tu opinión sobre la de los demás no debe ser una opción para ti. Relaja un poco el ritmo en el trabajo y disminuirá el estrés y el agotamiento.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Ha llegado el momento de que pase a primer plano en tu vida diaria todo lo relacionado con la salud, desde la alimentación al sol que deberías tomar. Necesitarás controlar todo al cien por cien.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero). La admiración intelectual que sientes hacia una persona cercana te tiene absolutamente confundido. Convendría centrarse y diferenciar entre amor verdadero y lo que te está pasando en tu trabajo. Lo único que necesitas son unos minutos de reflexión.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). El amor hacia los tuyos puede complementar como nunca una serie de experiencias vitales en las que a lo mejor no te acabas de sentir a gusto. Porque todo lo relacionado con la familia estará marcado por tintes económicos, relacionados con cuestiones legales.

