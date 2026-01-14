Horóscopo de hoy, 14 de enero, predicciones de cada signo zodiacal

Buen momento para soñar con tus metas con miras a un plan de acción. Ánimo, lograrás todo lo que te propongas.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Surgen romances, grandes amores y aventuras románticas, tanto si estás libre o en pareja. A pesar del ambiente relajado del trabajo, tú estarás muy activo y liado con tareas pendientes. Buen momento para tomar iniciativas.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Recibirás una invitación de un amigo, que será importante para ampliar tus relaciones sociales, sobre todo si tienes un negocio, aunque no tendrás la oposición de tu pareja, que tal vez no quiera conocer a más gente.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Puedes verte envuelto en situaciones algo desagradables relacionadas con un compañero de trabajo. Se trata de habladurías que nada tienen que ver contigo. Ante todo, no pierdas la confianza de tus amigos, que tanto valoras.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). No debes criticar a jefes o compañeros delante de nadie porque esta actitud, aparte de reprobable, puede volverse en tu contra. Aceptarás la invitación a un evento interesante que te sacará por fin de tu rutina y ampliará tu círculo de amistades.
LEO (23 julio - 22 agosto). Tienes mucho estrés últimamente y la situación en tu casa con tu familia se te está yendo de las manos. Tómate un respiro y reflexiona sobre tu situación profesional; quizá tengas que renunciar a algo para mantener la armonía familiar que tanto echas de menos.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). En el día menos indicado, los asuntos familiares pueden llegar a agobiarte, pero, aunque vengan por parte de tu propia familia, tendrás que contar con tu pareja para arreglarlos, con dosis extras de paciencia, eso sí.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Facilidad para comunicarte con personas lejanas a tu círculo y ajenas a tus intereses. No obstante, estarás inmerso en un asunto económico que te impedirá disfrutar del todo de la parte más lúdica de la jornada.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Los viajes y las ausencias prolongadas, o al menos la preocupación por las mismas, van a marcar el día de hoy. Por motivos de trabajo o por motivos personales éstas parece que van a producirse y te da que pensar. Buen momento para imaginar sueños prohibidos.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Si eres estudiante, recibirás muy buenas noticias que darán un giro positivo a tu tarea. Te costará salir del aburrimiento y la apatía, pero con tu acostumbrada fuerza de voluntad, conseguirás lo que te propongas.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Los astros no auguran nada bueno respecto a las inversiones, que deberás cuidar en extremo si no están debidamente fundamentadas, así como las asociaciones para negocios de los que no te hayas informado bien.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Dispondrás del tiempo suficiente para terminar algo que dejaste a medias hace siglos. Si de verdad te importa, lucha de verdad por ello y te sentirás muy orgulloso. Harás planes con amigos para realizar un viaje que te interesa.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Centrarás toda tu actividad en los que te rodean, en su felicidad, hoy te sientes capaz de atender a todo el mundo en sus necesidades, e incluso a anticiparte a ellas. Tendrás también bonitos detalles de parte de algunas personas.