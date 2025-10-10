Milagro Flores, Alejandra Rubio y Rolando García los nuevos cantantes hondureños

Los reconocidos influencers y creadores de contenido hondureños Milagro Flores, Alejandra Rubio y Rolando García han decidido dar un nuevo paso en sus carreras, esta vez en el mundo de la música.
Con una gran base de seguidores en redes sociales, los tres jóvenes talentos buscan conquistar ahora los escenarios con propuestas frescas y ritmos que reflejan el sabor y cultura de Honduras.
Milagro Flores, quien ha destacado por su carisma y participación en televisión, sorprendió a sus fans al anunciar su incursión musical. Por su parte, Alejandra Rubio y Rolando García, conocidos por su creatividad en plataformas digitales, también se unen a esta nueva generación de artistas que están marcando tendencia en el país.
Al estilo punta, Milagro Flores se estrenó con su tema "Quema (Taki, Taki)" lanzado con la producción Música pal Barrio.
Desde el preestreno de la canción, el nombre de Milagro Flores se ha convertido en tendencia en las redes sociales dado a la alta aceptación por los hondureños de su incursión musical.
Milagro Flores quien goza de una alta popularidad en las redes sociales, ha mencionado que su incursión en la música ha sido su objetivo de poder representar el talento catracho y motivar a otros jóvenes a seguir sus sueños.
Por su parte, Alejandra Rubio también ha encantado con su voz y talento a sus miles de seguidores.
Recientemente, Rubio compartió que estrenará el 17 de octubre su sencillo "Amantes", pieza con la que debutará como artista nacional.
Su canción con un estilo grupera ya acaparó la atención y los números de las plataformas digitales, situación que Rubio ha manifestado que se siente alegre y motivada por mostrarle a su público su nueva faceta como cantante.
Otras de las figuras hondureñas que sorprendió en sus redes sociales fue el tiktoker hondureño, Rolando García, dado a que compartió recientemente que al igual que Flores y Rubio debutará como cantante en la música hondureña.
García mencionó en sus redes sociales que estrenará su canción al estilo punta en el mes de noviembre.
"Soy un hondureño en España y esta es mi primera canción, alguien que le haga trend", escribió García.
Los tres creadores de contenido aseguran que con su música prometen poner en alto el nombre de Honduras.