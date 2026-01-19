Green Day estará en el Super Bowl LX junto a Bad Bunny

El artista, originario de Puerto Rico, fusiona trap latino, reguetón, hip hop y salsa en su repertorio, y canta principalmente en español. En una entrevista previa, el intérprete urbano explicó que evitó llevar su gira Debí Tirar Más Fotos a Estados Unidos por temor a operativos de ICE, la agencia de inmigración, y por inquietud ante posibles incidentes en sus conciertos.