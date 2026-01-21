Grammys 2026: fecha, hora y todo lo que debes saber de la gala

Un hito especialmente significativo es la presencia del K-Pop en la categoría de Canción del Año por primera vez, con temas de Rosé junto a Bruno Mars y Huntr/x. Más que una anécdota, es la confirmación de que el pop global ya no necesita traducción cultural para competir en igualdad de condiciones.

El espectáculo principal se transmitirá en vivo por CBS, a partir de las 8 pm (hora del Este), el próximo domingo 1 de febrero. Los suscriptores del plan premium de Paramount+ podrán ver por streaming los Grammy en vivo.