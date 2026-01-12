Los mejores maquillajes de los Globos de Oro 2026

De acuerdo con medios especializados como WWD, Marie Claire e InStyle, las celebridades apostaron por pieles luminosas, labios intensos y referencias al glamour retro. En esta fotogalería repasamos los maquillajes que marcaron la gala.
Selena Gomez – “Glass skin” con glamour clásico: Preparada por Hung Vanngo, maquillador profesional, quien utilizó productos de la firma coreana Dr. Althea, Selena Gomez lució una piel impecable con acabado cristalino, labios rojos y un bob de inspiración Hollywood. Su look fue considerado por la prensa especializada como uno de los más icónicos de la noche.
Lisa – Minimalismo sofisticado: La estrella de K-pop apostó por una paleta de tonos marrones y nude. Su maquillaje resaltó la frescura natural de su piel con un enfoque elegante y contenido, reflejando la influencia del K-beauty en la alfombra roja.
Jenna Ortega – Glamour retro: La actriz optó por un maquillaje que evocó el viejo Hollywood: piel satinada, eyeliner definido y labios en tonos cálidos. El estilo complementó su vestido y reforzó una estética audaz.
Laufey – Retro chic: La cantante islandesa-japonesa llevó un high ponytail con puntas de inspiración retro y un maquillaje suave. Su propuesta destacó por combinar frescura juvenil con sofisticación.
Teyana Taylor – estilo Betty Boop: corte pixie al estilo Hollywood clásico de Taylor y su delineado de doble ala merecieron un premio aparte. Peinado por la estilista Nikki Nelms, el corte rizado de la actriz se moldeó con un gel fijador SheaMoisture y un aceite suavizante que mantuvieron sus rizos sanos y en su lugar. Se ha convertido en su look característico, aunque lo reinventa constantemente: desde rizos a lo Betty Boop hasta mechones engominados hacia atrás .
Emma Stone – Suavidad minimalista: Con un look de Louis Vuitton, acompañó su atuendo con un maquillaje discreto: piel luminosa y labios nude, confirmando que el minimalismo sigue siendo una apuesta segura en grandes eventos.
Tendencias que dominaron la noche: Glass skin y K-beauty: pieles luminosas y frescas, con acabados casi transparentes.
Labios statement: rojos intensos y tonos vamp marcaron presencia.
Minimalismo nude: marrones y beige para un look elegante y sobrio.
Retro glam: eyeliner marcado, peinados clásicos y labios cálidos evocaron el Hollywood dorado.
Diversidad estilística: desde la sobriedad minimalista hasta propuestas más maximalistas.