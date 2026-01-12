Los mejores maquillajes de los Globos de Oro 2026

Teyana Taylor – estilo Betty Boop: corte pixie al estilo Hollywood clásico de Taylor y su delineado de doble ala merecieron un premio aparte. Peinado por la estilista Nikki Nelms, el corte rizado de la actriz se moldeó con un gel fijador SheaMoisture y un aceite suavizante que mantuvieron sus rizos sanos y en su lugar. Se ha convertido en su look característico, aunque lo reinventa constantemente: desde rizos a lo Betty Boop hasta mechones engominados hacia atrás .