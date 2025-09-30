  1. Inicio
¡Feliz y enamorada! Selena Gómez comparte lindas fotos de su boda

La actriz y cantante Selena Gómez contrajo matrimonio con el productor Benny Blanco, el pasado fin de semana

  • 30 de septiembre de 2025 a las 14:09 -
  • Redacción web
Selena Gomez, de 33 años, sorprendió a sus seguidores al compartir en Instagram fotos inéditas de su exclusiva boda con Benny Blanco.

La ceremonia, realizada en la intimidad de Montecito, California, se mantuvo en secreto hasta que la artista decidió revelar imágenes y videos que muestran algunos de los momentos más emotivos y especiales de la celebración.
Entre las postales más destacadas se aprecian los delicados detalles de su vestido de novia, su elegante ramo, además de románticas escenas junto a Benny, como el beso de recién casados y su primer baile.
Tras casi tres años de noviazgo, Gómez y Blanco decidieron formalizar su vínculo en una celebración íntima que contó con la presencia de apenas 170 invitados.

La cantante lució un vestido totalmente blanco, caracterizado por un escote triangular que se extendía hasta el cuello y un diseño de estilo halter, adornado con delicadas flores bordadas.

El corsé, con sutiles brillos, se complementaba con una elegante falda que culminaba en una cola, aportando un toque de sofisticación. Según información de People, el diseño fue una creación de la reconocida firma Ralph Lauren, lo que subraya la exclusividad del evento.
El segundo vestido también fue diseñado por Ralph Lauren: de encaje blanco transparente con bordados florales delicados sobre la tela.
También usó un velo largo, lo que aportó aún más a la majestuosidad del look.
Preciosa y radiante, así lució Selena Gómez el día de su boda.
Entre los asistentes destacaron figuras cercanas a la artista texana, como su gran amiga Taylor Swift y parte del elenco de la exitosa serie "Only Murders in the Building", como Steve Martin, Martin Short y Paul Rudd, quienes fueron testigos de este importante paso en la vida de la pareja.
Definitivamente, la cantante y actriz vive uno de los momentos más felices de su vida junto a Benny Blanco.

La pareja derrocha amor y ternura en cada postal.
Benny Blanco también usó Ralph Lauren, con esmoquin negro clásico.
La boda se celebró el 27 de septiembre de 2025 en una ceremonia íntima al aire libre en California.
El ramo de la novia incluyó lirios del valle, flores que simbolizan amor, pureza y renovación.
