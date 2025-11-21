¿Qué gana Fátima Bosch al coronarse Miss Universo 2025?: premios y salario

Fátima Bosch, coronada Miss Universo 2025, recibió un paquete de premios valuado en más de 250 mil dólares, además de un salario mensual, contratos internacionales, una residencia en Nueva York y beneficios de lujo que incluyen viajes, patrocinios y acceso a eventos exclusivos.
La mexicana Fátima Bosch, originaria de Tabasco, se convirtió en Miss Universo 2025 tras una gala celebrada en Bangkok, Tailandia. Su triunfo no solo representa un logro histórico para México, sino también la obtención de uno de los paquetes de premios más atractivos del certamen.
De acuerdo con la organización, Bosch recibió un premio económico inicial de 250 mil dólares, equivalentes a unos cinco millones de pesos mexicanos, como reconocimiento directo por su coronación.
Además del monto en efectivo, la nueva Miss Universo obtiene un salario mensual durante todo su reinado, lo que le asegura estabilidad financiera mientras cumple sus compromisos internacionales.
Entre los beneficios más destacados se encuentra una residencia en Nueva York, donde Bosch vivirá a lo largo de su año de reinado. Este espacio, ubicado en una zona exclusiva, le permitirá estar cerca de las oficinas centrales de la organización.
La ganadora también accede a contratos internacionales con marcas de moda, belleza y estilo de vida, lo que amplía su proyección profesional y le abre puertas en la industria del entretenimiento.
El paquete incluye viajes alrededor del mundo, con todos los gastos cubiertos, para participar en campañas sociales, eventos benéficos y actividades de representación oficial.
Bosch contará con patrocinios de lujo que abarcan desde vestuario y joyería hasta servicios de salud y bienestar, lo que refuerza su imagen como embajadora global.
La organización también le otorga acceso a eventos exclusivos, como galas internacionales, desfiles de moda y encuentros diplomáticos, donde su presencia será clave para promover diversas causas sociales.
Estos beneficios no solo representan un premio económico, sino también una plataforma de visibilidad mundial. Bosch tendrá la oportunidad de consolidar su carrera como modelo y diseñadora, además de impulsar proyectos personales relacionados con la moda sostenible.