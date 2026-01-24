La expareja de Julio Iglesias pasa de víctima a defensora

En una reciente aparición en el programa ¡De Viernes!, Bandera se desmarcó de esa narrativa y ofreció una explicación que modifica de forma sustancial la lectura de su autobiografía.“Tengo que aclarar una cosa sobre mi libro. Contraté a un hombre para que me ayudara a escribirlo y él cambió partes del libro. Al final, esa no era mi historia”.