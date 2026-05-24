Ella es Inde Navarrette, la nueva reina del terror gracias a "Obsesión"

La película de terror "Obsession" es la nueva obsesión de todos, y si la viste, seguramente estás deseando saber todo sobre su protagonista: Inde Navarrette. Pero los telespectadores más observadores probablemente conozcan a esta actriz mexicano-australiana por otra serie de televisión, una sobre un superhéroe muy famoso.
La prometedora reina del grito, de 25 años, está conquistando la gran pantalla —y acelerando el pulso del público— con "Obsession", el primer gran estreno cinematográfico de Curry Barker, el guionista y director que actualmente trabaja en el remake de "La masacre de Texas" de A24.
Pero antes de que "Obsession" la catapultara a la fama, Navarrette, de 25 años, era más conocida por interpretar a Sarah Cushing (de soltera Cortez), la hija de Lana Lang y el interés amoroso de Jordan Kent en Superman & Lois.
Inde Navarrette nació en Tucson, Arizona, de madre australiana y padre mexicano. Pasó la mayor parte de su infancia en Visalia, California, antes de mudarse a Los Ángeles. Su primer papel importante fue en la comedia "Denton's Death Date", donde interpretó a Veronica. Después, apareció en la cuarta temporada de la serie de Netflix "13 Reasons Why" como Estela de la Cruz.
Su nomre verdadero es Danielle Fabiola Navarrette. Próximamente, protagonizará la película de suspense "Invertigo".
En "Obsession", una película de terror sobrenatural escrita y dirigida por Curry Baker, Navarrette interpreta a Nikki, la amiga de la infancia de Bear (Michael Johnston), un empleado de una tienda de música que compra un juguete sobrenatural que le concede un deseo: que Nikki se enamore de él.
Las consecuencias son aterradoras, con Nikki siendo retratada como villana y víctima a la vez.
La película se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto en 2025 y se estrenó en Estados Unidos el 15 de mayo de 2026 con críticas sumamente positivas.
Además, se ha convertido en uno de los éxitos revelación del año tras recaudar 21 veces su presupuesto durante el fin de semana de estreno. Se estima que la película independiente costó entre 750.000 y 1 millón de dólares y hasta la fecha ha recaudado alrededor de 28 millones de dólares en todo el mundo.
"Obsesión" ya está en todos los cines de Honduras.