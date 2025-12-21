  1. Inicio
¡El regreso del Primer Vengador! Chris Evans vuelve a Marvel

Tras su despedida en "Endgame", se confirma el esperado regreso del querido actor como Steve Rogers en "Avengers: Doomsday".

  • Actualizado: 21 de diciembre de 2025 a las 10:29 -
  • Agencia EFE
1 de 9

Chris Evans retomará su papel de Steve Rogers ("Capitán América") en la próxima película de Marvel, 'Avengers: Doomsday', que se estrenará el 18 de diciembre de 2026.

Foto: EFE
2 de 9

El primer tráiler de la película, estrenado en las proyecciones en cine de la película de 'Avatar: Fire & Ash', también muestra a Rogers en su casa como padre de un bebé recién nacido, observando su traje de "Capitán América" con nostalgia.

 Foto: EFE
3 de 9

"Steve Rogers regresará para 'Vengadores: Doomsday'", anuncia el video que también ha sido filtrado en internet. La última vez que Rogers tuvo una aparición en el cine fue al final de 'Avengers: Endgame' de 2019, precisamente el filme en el que murió "Iron Man".

 Foto: EFE
4 de 9

En la película, el personaje de Evans cede su escudo rojo y blanco a su compañero Sam Wilson (Anthony Mackie), convirtiéndolo de Falcon en el nuevo Capitán América.

Foto: EFE
5 de 9

Mackie protagonizó este 2025 la película 'Captain America: Brave New World',en la que asumió por primera vez el papel de dicho vengador junto a Danny Ramírez en el rol de Joaquín Torres.

 Foto: EFE
6 de 9

El regreso de Evans como uno de los "Vengadores" se suma al regreso de Robert Downey Jr., conocido por interpretar a "Iron Man" en el universo de Marvel, pero esta vez no como Tony Stark sino como Doctor Doom.

 Foto: EFE
7 de 9

En marzo, Marvel anunció el elenco de la película en una transmisión en vivo de varias horas, en la que incluyó nombres como Chris Hemsworth, Paul Rudd y el mexicano Tenoch Huerta, pero no apareció el de Evans en ese primer listado de confirmados.

Foto: EFE
8 de 9

El año pasado, Chris Evans regresó a Marvel como la Antorcha Humana de "Los cuatro fantásticos" en la película "Deadpool & Wolverine".

 Foto: EFE
9 de 9

Además de haber interpretado al altruista "Capitán América" en la multimillonaria franquicia, el actor ha protagonizado papeles en "Código: Traje rojo" , una película de acción navideña coprotagonizada con Dwayne Johnson, también estuvo en la comedia negra "¡Cariño, no!" y la comedia romántica "Amores Materialistas" junto a Dakota Johnson y Pedro Pascal.
