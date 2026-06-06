Dua Lipa y Callum Turner deslumbran en el segundo día de su lujosa boda

Tras los votos matrimoniales, los invitados disfrutaron de una cena de gala preparada por un reconocido chef galardonado con dos estrellas Michelin. El menú fue seguido por una serie de discursos, brindis y homenajes dedicados a la pareja, en un ambiente cargado de emoción y celebración. La fiesta continuó hasta altas horas de la madrugada con una producción cuidadosamente diseñada. La velada estuvo dividida en diferentes momentos, incluyendo la ceremonia principal, el banquete y una exclusiva sesión musical al aire libre dirigida por reconocidos DJ internacionales.