Dua Lipa y Callum Turner deslumbran en el segundo día de su lujosa boda

Dua Lipa y Callum Turner continúan acaparando titulares tras celebrar por todo lo alto su matrimonio en Sicilia. Luego de una ceremonia íntima realizada el pasado 31 de mayo en Londres, la pareja reunió a familiares, amigos y celebridades en una espectacular celebración desarrollada en las afueras de Palermo.
El segundo día de festejos tuvo como escenario la majestuosa Villa Valguarnera, una histórica residencia barroca del siglo XVIII situada en Bagheria. El exclusivo recinto se transformó en el epicentro de una boda que, según medios británicos, habría tenido un costo cercano a los 1,5 millones de libras esterlinas.
Los invitados comenzaron a llegar desde tempranas horas de la tarde en una caravana de decenas de vehículos privados. Los recién casados, por su parte, hicieron una entrada triunfal a bordo de un elegante Mercedes Maybach, recibiendo personalmente a muchos de sus seres queridos antes de la ceremonia.
Uno de los momentos más comentados fue la aparición de Dua Lipa caminando hacia el altar en medio de un jardín rodeado de árboles centenarios. La artista llevó un delicado ramo elaborado con lirios del valle, peonías y jacintos, aunque hasta ahora continúa siendo un misterio quién diseñó el vestido que lució durante la ceremonia.
La jornada estuvo marcada por la presencia de numerosas figuras del entretenimiento internacional. Entre los asistentes destacaron Elton John, Charli XCX y su esposo George Daniel, el productor Mark Ronson, así como integrantes de la banda Tame Impala, quienes acompañaron a la pareja en una de las celebraciones más exclusivas del año. En la foto aparece uno de los recuerdos que dieron en la celebración.
La música tuvo un papel protagonista durante la noche. Elton John fue el encargado de ofrecer uno de los instantes más emotivos al interpretar en vivo "Your Song" para los recién casados. La actuación conmovió a los presentes y reforzó la estrecha amistad que une al legendario artista con Dua Lipa desde su colaboración en "Cold Heart", inspirada en el clásico "Rocket Man".
Tras los votos matrimoniales, los invitados disfrutaron de una cena de gala preparada por un reconocido chef galardonado con dos estrellas Michelin. El menú fue seguido por una serie de discursos, brindis y homenajes dedicados a la pareja, en un ambiente cargado de emoción y celebración. La fiesta continuó hasta altas horas de la madrugada con una producción cuidadosamente diseñada. La velada estuvo dividida en diferentes momentos, incluyendo la ceremonia principal, el banquete y una exclusiva sesión musical al aire libre dirigida por reconocidos DJ internacionales.
Más allá del lujo, Sicilia ocupa un lugar especial en la historia de amor de la pareja. Fue precisamente en Palermo donde ambos disfrutaron unas vacaciones durante el verano de 2025, poco después de comprometerse oficialmente. Su regreso a la isla, esta vez como esposos, añadió un simbolismo especial a la celebración.
Los festejos comenzaron días antes con una recepción privada en el exclusivo hotel Villa Igiea, considerado uno de los alojamientos más emblemáticos de Palermo. Allí, los invitados disfrutaron de eventos previos en un entorno que combinó elegancia clásica y vistas privilegiadas al mar Mediterráneo.
Para garantizar la privacidad de los asistentes, los organizadores implementaron estrictas medidas de seguridad y coordinación logística. Incluso se habilitaron alojamientos adicionales en los alrededores y se compensó a algunos residentes cercanos por las restricciones temporales derivadas del evento. Con ello, Dua Lipa y Callum Turner cerraron una de las bodas más comentadas y sofisticadas del año, rodeados de música, glamour y una atmósfera digna de un cuento moderno.