Diez famosos que predijeron su muerte: de Tupac y Bob Marley a Lady Di

Estos casos muestran cómo la sensibilidad artística y las circunstancias personales llevaron a grandes figuras a expresar temores o intuiciones que, con el tiempo, se interpretaron como profecías. La fotogalería invita a recordar no solo sus muertes, sino también el legado cultural que dejaron.
Buddy HollyEl pionero del rock and roll solía bromear sobre morir joven. En 1959, a los 22 años, murió en un accidente aéreo, convirtiéndose en mito trágico.
Kurt Cobain (Nirvana): escribió en su diario y canciones sobre la idea de morir joven; murió en 1994 a los 27 años.También se halló una nota de despedida. La policía determinó suicidio, aunque existen teorías conspirativas
Brian Jones (Rolling Stones): antes de morir en 1969, había dicho que no veía un futuro largo para sí mismo; murió también a los 27.
Amy Winehouse: habló en varias ocasiones sobre sus problemas de adicciones y la posibilidad de morir joven; falleció en 2011 a los 27 años.Fue encontrada en su casa con una altísima concentración de alcohol en sangre
Jimi Hendrix: comentó en entrevistas que no esperaba vivir mucho tiempo; murió e1 18 de septiembre de 1970, en Londres a los 27 años.Causa: Asfixia por vómito tras ingerir una sobredosis de barbitúricos (somníferos).Su muerte sigue siendo objeto de debate, pero la versión oficial apunta a intoxicación y asfixia.
John Lennon: El ex Beatle habló en entrevistas sobre la posibilidad de ser asesinado por un fanático. En 1980 fue abatido a tiros frente a su departamento en Nueva York
Bob Marley: El ícono del reggae habló sobre la fragilidad de la vida y la necesidad de dejar un legado espiritual. Murió en 1981 a los 36 años, víctima de cáncer
Tupac Shakur: El rapero estadounidense incluyó en sus letras referencias directas a su asesinato. En 1996 fue baleado en Las Vegas, cumpliendo el tono profético de sus canciones.
Princesa Diana de Gales: Lady Di expresó en privado su temor a morir en un accidente automovilístico. En 1997 falleció en un choque en París, lo que alimentó teorías sobre sus advertencias previas.
Yeison Jiménez: El cantante colombiano soñó en varias ocasiones con accidentes aéreos y confesó a colegas su temor a “morir rápido”. Falleció el 10 de enero de 2026 en un accidente de avioneta en Boyacá.