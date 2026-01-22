Desaires y sorpresas de las nominaciones Oscar 2026

La mañana de este jueves 22 de enero, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas reveló la lista oficial de nominados a los Premios Oscar 2026. ‘Sinners’ rompe récord, 'Avatar: Fuego y ceniza' y ‘Wicked: For Good’ se quedan fuera.
El gran protagonista de la jornada fue ‘Sinners’, la cinta dirigida por Ryan Coogler, que estableció un récord histórico de nominaciones en esta edición. La película, un thriller con tintes sobrenaturales y un trasfondo social, se convirtió en el título más mencionado en las categorías principales, consolidando su posición como la gran favorita rumbo a la gala.
En contraste, uno de los desaires más comentados fue la ausencia total de ‘Wicked: For Good’, la esperada adaptación musical que había generado altas expectativas tanto por su despliegue técnico como por las actuaciones de sus dos estrellas principales. La exclusión de esta producción, que medios como Today.com y Los Angeles Times habían señalado como contendiente segura, sorprendió a la industria y a los fanáticos del género.
Entre los nombres que quedaron fuera también destacan figuras de peso. Delroy Lindo, pese a su aclamada interpretación en Sinners, no logró colarse en la categoría de Mejor Actor de Reparto. Lo mismo ocurrió con Paul Mescal, quien en Hamnet ofreció una actuación íntima y desgarradora, y con Chase Infiniti, protagonista de Una batalla tras otra, que había sido considerada una revelación del año.
La lista de ausencias se amplía con títulos de gran envergadura como ‘Avatar: Fuego y ceniza’, que pese a su despliegue visual no logró convencer a los votantes, y con directores de renombre como Guillermo del Toro, quien quedó fuera por Frankenstein, y Jafar Panahi, cuya obra It Was Just an Accident no recibió el reconocimiento esperado.
Pero no todo fueron desaires. La Academia también sorprendió con nominaciones inesperadas que generaron entusiasmo. Kate Hudson consiguió una candidatura por Song Sung Blue, un drama musical que había pasado relativamente desapercibido en la temporada de premios.
Otro título que se abrió paso fue ‘F1’, el drama deportivo protagonizado por Brad Pitt, que logró colarse en categorías clave y demostró que el género puede tener un lugar destacado en la gala más importante del cine.
En el terreno de la dirección, la sorpresa la dio Joachim Trier, quien fue nominado por Sentimental Value. Su inclusión en la lista refuerza la tendencia de la Academia a reconocer propuestas más íntimas y personales, alejadas de los grandes espectáculos de taquilla.
El contraste entre las ausencias y las sorpresas refleja la complejidad del proceso de votación y la diversidad de criterios dentro de la Academia. Mientras algunos títulos con respaldo mediático quedaron fuera, otros proyectos más discretos encontraron su espacio en la lista final.
La conversación en redes sociales no tardó en encenderse. Los seguidores de Wicked: For Good expresaron su descontento, mientras que los admiradores de Sinners celebraron el récord de nominaciones como un triunfo merecido.
Con este panorama, los Oscar 2026 se perfilan como una edición marcada por la tensión entre lo esperado y lo inesperado. La gala promete ser un escenario donde las sorpresas continúen y donde la disputa por las estatuillas se mantenga abierta hasta el último momento.En definitiva, la Academia ha vuelto a demostrar que los Oscar no solo premian el talento, sino que también generan conversación, polémica y emoción. Y este año, más que nunca, los desaires y las sorpresas serán parte del espectáculo.
EFE/EPA/CHRIS TORRES