Carolina Lanza comparte tierno mensaje y fotografías con su hijo Thiago

La presentadora Carolina Lanza siempre expone su amor infinito hacia su hijo Thiago Fuentes, con quien recientemente publicó unas fotografías que han llenado de ternura su perfil de Instagram.
Durante el mes de diciembre, ambos han compartido diversas actividades, una de ellas fue el evento artístico navideño en el centro educativo de Thiago, donde él menor fue parte del espectáculo.
Para esa fecha, Carolina publicó un video grabando a su retoño, en el cual escribió: "Un año más enamorada de verte crecer y de vivir juntos otro evento navideño. Te amo, hijo. Gracias por llenar mi vida de orgullo, amor y sonrisas".
Luego ambos compartieron la Navidad juntos, incluso mientras Lanza hacía turno en la Nochebuena. En esa publicación la hondureña también mandó un mensaje de paz, amor y unión a las familias catrachas.
Y finalmente, posterior a la Navidad y acercándose al fin de año, Lanza Navarro brindó una última expresión de amor a su adorado hijo acompañado de mágicas fotografías festivas.
En las fotos el niño luce una pijama, con un fondo navideño en el que se aprecia un enorme árbol de Navidad, un adorno de oso polar y pequeños regalos.
Thiago, sonriente y carismático igual a su madre, posó para las fotos mientras reposaba en el piso. Carolina adjuntó este mensaje en la descripción de las mismas.
"Hijo, eres la mayor bendición que Dios me ha dado. Gracias por llenar mis días de amor, risas y aprendizaje. Que siempre camines con fe, con sueños grandes y con el corazón noble que te caracteriza. Te amo con toda el alma, @thiagofuentesoficial", fue el mensaje que escribió la figura pública nacional.
Por su parte, Thiago, desde su cuenta de Instagram donde acumula más de 54 mil seguidores, contestó la publicación: "¡Te amo, mamá. Gracias por todo!". Sin duda, no hay muestra afectiva más pura en la tierra que el amor de una madre con sus hijos.