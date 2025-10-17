“¡Buzo, camarógrafo!”: el estilo único de “El Chele” en TikTok

Yoimer Clemente Martínez Martínez, conocido en TikTok como “El Chele”, es un creador de contenido que se ha ganado el cariño de cientos de miles de personas, gracias a su jovialidad, dinamismo y su formato único que alegra a quienes lo ven.
Con más de 374 mil seguidores en Instagram y 5.7 millones de Me gusta en la plataforma, el joven representa a la comunidad garífuna con orgullo.
“El Chele” es originario de Tornabé, una comunidad garífuna que se encuentra en Atlántida, específicamente al oeste del municipio de Tela. Su sobrenombre nació cuando las personas en la calle le llamaban "chele", lo cual tomó con humor y aprovechó para que sea su nombre en redes, que, sin lugar a dudas, funcionó.
Antes de incursionar en redes sociales, Yoimer Clemente era ayudante de ruta, es decir, descargaba los productos de los camiones, profesión que define como “complicada” ya que no tenía hora de entrada ni de salida fija.
De niño y joven, Clemente también vendía pan de coco y donas, un pasado que ahora son recuerdos imborrables en su vida, y que lo hacen mantener su amor por su comunidad, su gente y la tan importante humildad.
Su creciente popularidad y constancia al subir videos le ha valido para colaborar con otros creadores de contenido como El Riñón, La More, Chiliwilyy, entre otros, así como con empresas.
En sus videos visita diferentes puntos del país, desde ferias, desfiles y hasta zonas concurridas en días habituales, entre esos puntos destaca el punto de buses de Maheco, o ciudades como Puerto Cortés, Tegucigalpa, San Pedro Sula, Trinidad, Gracias, etc.
Al hacer su grabación, la cual inicia casi siempre corriendo, el creador de contenido hace mención del lugar en donde está y luego su frase: “¡Buzo, camarógrafo!”, la cual muchos de sus seguidores replican volviéndola su sello.
El cariño de la gente que lo sigue se refleja en los comentarios de sus publicaciones, en las cuales se leen frases deseándole bendiciones, así como felicitaciones y agradecimientos por las buenas energías y diversión que brinda. Además, muchas personas le mandan donativos, los cuales “El Chele” comparte con la gente durante sus grabaciones.
Otro de los comentarios más concurrentes coinciden en la admiración por la labor del camarógrafo, quien corre grabando a altas velocidades, lo cual la audiencia siempre destaca.