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BTS presenta la portada de su nuevo álbum 'ARIRANG'

BTS reveló la carátula de Arirang, su primer álbum en seis años, tras completar el servicio militar. El lanzamiento será el 20 de marzo.

  • Actualizado: 13 de marzo de 2026 a las 08:33 -
  • Redacción web
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BigHit Entertainment ha compartido en sus redes sociales la carátula del álbum, en la que aparecen RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook con trajes elegantes y una expresión seria.

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También publicaron una segunda carátula correspondiente a la colección de vinil donde los BTS lucen ropa más juvenil y moderna. Las superestrellas del K-pop regresarán el próximo viernes 20 de marzo con Arirang, que marcará el quinto álbum del grupo y el primer lanzamiento de la banda completa en seis años.

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Antes del estreno, BigHit Entertainment difundió el arte del LP, donde se observa a los siete integrantes con una imagen más madura y formal. Cada miembro del septeto también protagoniza un retrato individual en primer plano.

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El grupo ya había publicado la lista de 14 canciones de Arirang, sucesor de Be (2020), álbum que debutó en el número 1 de la lista Billboard 200 e incluyó los éxitos “Life Goes On” y “Dynamite”, que encabezaron la lista Billboard Hot 100.

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La nueva estética más sobria de BTS coincide con una etapa importante para la banda. El grupo se reúne después de que sus integrantes completaran el servicio militar obligatorio en Corea del Sur el año pasado, lo que abre la puerta a una nueva etapa de lanzamientos.

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El esperado regreso estará acompañado de una experiencia en vivo titulada BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG, que se transmitirá en directo desde la plaza Gwanghwamun, en Seúl, Corea del Sur, el 21 de marzo.

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Arirang toma su nombre de una canción folclórica tradicional coreana. “Trascendiendo el tiempo y las generaciones, la canción se ha asociado durante mucho tiempo con emociones de conexión, distancia y reencuentro”, señala un comunicado de prensa publicado por BigHit en enero.

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El documento también describe el álbum como “una obra profundamente reflexiva” que explora la “identidad y las raíces” del grupo.

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BTS está listo para emprender también una gira mundial donde espera batir récords de asistencia.

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