  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Farándula

Brooklyn Beckham pidió a sus padres contacto solo a través de abogados

Brooklyn Beckham pidió a David y Victoria Beckham que lo contactaran solo mediante abogados en medio de una disputa familiar.

  • Actualizado: 09 de enero de 2026 a las 11:09 -
  • Redacción web
Brooklyn Beckham pidió a sus padres contacto solo a través de abogados
1 de 12

Las relaciones dentro de la familia Beckham se deterioraron de forma significativa el verano pasado. En ese contexto, Brooklyn Beckham pidió formalmente a sus padres que no se comunicaran directamente con él y que cualquier contacto se hiciera únicamente a través de sus representantes legales.

 Fotos Instagram
Brooklyn Beckham pidió a sus padres contacto solo a través de abogados
2 de 12

De acuerdo con la información disponible, A finales del verano de 2025 hubo un intercambio de cartas entre los equipos legales de ambas partes: Schillings, en representación de Brooklyn Beckham, y Harbottle & Lewis, por parte de David y Victoria Beckham.

 Foto Instagram
Brooklyn Beckham pidió a sus padres contacto solo a través de abogados
3 de 12

En dichas comunicaciones, Brooklyn también solicitó que sus padres se abstuvieran de hacer declaraciones públicas sobre él en redes sociales.

Foto Instagram
Brooklyn Beckham pidió a sus padres contacto solo a través de abogados
4 de 12

No se inició ninguna acción judicial entre las partes ni existía una base legal que respaldara la carta enviada. La comunicación fue, según las fuentes, una petición expresa y no una medida con efectos jurídicos.

 Foto Instagram
Brooklyn Beckham pidió a sus padres contacto solo a través de abogados
5 de 12

La hipótesis más difundida como causa del distanciamiento es a un desacuerdo por el vestido de novia de Nicola Peltz en su boda con Brooklyn. Victoria Beckham, diseñadora, habría tenido un papel que generó tensiones con Peltz, ya que supuestamente diseñó un vestido nupcial para su nuera pero al final Nicola decidió no utilizarlo.

 Foto Instagram
Brooklyn Beckham pidió a sus padres contacto solo a través de abogados
6 de 12

El hijo mayor de Victoria Beckham, Brooklyn Beckham, se casó con la actriz Nicola Peltz el 9 de abril de 2022 en una fastuosa ceremonia en Palm Beach, Florida, una boda que fue muy mediática y contó con numerosas celebridades.

Foto Instagram
Brooklyn Beckham pidió a sus padres contacto solo a través de abogados
7 de 12

Se habla también de que existe un choque de egos y estilo de vida entre la familia Beckham y la Peltz, marcadas por diferencias culturales y económicas. Brooklyn desde que se casó convive más con la familia de su esposa, a tal punto que prefirió pasar las festividades navideñas del año pasado con ellos y no con su propia familia.

 Foto Instagram
Brooklyn Beckham pidió a sus padres contacto solo a través de abogados
8 de 12

Otros dicen que Brooklyn habría querido marcar distancia para proteger su privacidad y evitar que sus padres influyeran en su vida.Algunas fuentes señalan que el conflicto se ha malinterpretado y que la situación es más grave de lo que se percibe públicamente

 Foto Instagram
Brooklyn Beckham pidió a sus padres contacto solo a través de abogados
9 de 12

Brooklyn se ha reinventado como chef y creador de contenido gastronómico, compartiendo recetas y proyectos culinarios en redes sociales. Ha lanzado iniciativas relacionadas con la cocina y lifestyle, aprovechando su visibilidad como “nepo baby” convertido en emprendedor.

 Foto Instagram
Brooklyn Beckham pidió a sus padres contacto solo a través de abogados
10 de 12

Brooklyn es un gran aficionado de la F1, asistiendo con frecuencia a carreras y eventos, y mostrando su entusiasmo por el automovilismo en entrevistas y publicaciones

 Foto Instagram
Brooklyn Beckham pidió a sus padres contacto solo a través de abogados
11 de 12

El distanciamiento entre Brooklyn Beckham y sus padres, David y Victoria, y hermanos es real y confirmado por múltiples medios.

 Foto Instagram
Brooklyn Beckham pidió a sus padres contacto solo a través de abogados
12 de 12

Mientras tanto, Brooklyn sigue enfocado en su carrera como chef, en sus proyectos personales.

 Foto Instagram
Cargar más fotos