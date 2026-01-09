Brooklyn Beckham pidió a sus padres contacto solo a través de abogados

Las relaciones dentro de la familia Beckham se deterioraron de forma significativa el verano pasado. En ese contexto, Brooklyn Beckham pidió formalmente a sus padres que no se comunicaran directamente con él y que cualquier contacto se hiciera únicamente a través de sus representantes legales.
De acuerdo con la información disponible, A finales del verano de 2025 hubo un intercambio de cartas entre los equipos legales de ambas partes: Schillings, en representación de Brooklyn Beckham, y Harbottle & Lewis, por parte de David y Victoria Beckham.
En dichas comunicaciones, Brooklyn también solicitó que sus padres se abstuvieran de hacer declaraciones públicas sobre él en redes sociales.
No se inició ninguna acción judicial entre las partes ni existía una base legal que respaldara la carta enviada. La comunicación fue, según las fuentes, una petición expresa y no una medida con efectos jurídicos.
La hipótesis más difundida como causa del distanciamiento es a un desacuerdo por el vestido de novia de Nicola Peltz en su boda con Brooklyn. Victoria Beckham, diseñadora, habría tenido un papel que generó tensiones con Peltz, ya que supuestamente diseñó un vestido nupcial para su nuera pero al final Nicola decidió no utilizarlo.
El hijo mayor de Victoria Beckham, Brooklyn Beckham, se casó con la actriz Nicola Peltz el 9 de abril de 2022 en una fastuosa ceremonia en Palm Beach, Florida, una boda que fue muy mediática y contó con numerosas celebridades.
Se habla también de que existe un choque de egos y estilo de vida entre la familia Beckham y la Peltz, marcadas por diferencias culturales y económicas. Brooklyn desde que se casó convive más con la familia de su esposa, a tal punto que prefirió pasar las festividades navideñas del año pasado con ellos y no con su propia familia.
Otros dicen que Brooklyn habría querido marcar distancia para proteger su privacidad y evitar que sus padres influyeran en su vida.Algunas fuentes señalan que el conflicto se ha malinterpretado y que la situación es más grave de lo que se percibe públicamente
Brooklyn se ha reinventado como chef y creador de contenido gastronómico, compartiendo recetas y proyectos culinarios en redes sociales. Ha lanzado iniciativas relacionadas con la cocina y lifestyle, aprovechando su visibilidad como “nepo baby” convertido en emprendedor.
Brooklyn es un gran aficionado de la F1, asistiendo con frecuencia a carreras y eventos, y mostrando su entusiasmo por el automovilismo en entrevistas y publicaciones
El distanciamiento entre Brooklyn Beckham y sus padres, David y Victoria, y hermanos es real y confirmado por múltiples medios.
Mientras tanto, Brooklyn sigue enfocado en su carrera como chef, en sus proyectos personales.