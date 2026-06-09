Belmont Cameli: De atleta estudiantil a protagonista de Off Campus

Los fanáticos de las historias de rivalidad y romance tienen un nuevo ídolo sobre el hielo. Belmont Cameli protagoniza Off Campus, la nueva serie dramática romántica de Prime Video.
La producción, basada en la popular saga literaria homónima de Elle Kennedy, se estrenó el 13 de mayo. La serie de 10 episodios sigue el romance entre Garrett Graham (Cameli), la estrella del equipo de hockey de la ficticia Universidad Briar, y Hannah Wells, una estudiante de música que no simpatiza con este deporte, interpretada por Ella Bright.
La primera temporada adapta la novela El trato, uno de los títulos más conocidos de la autora canadiense.
Para Cameli, de 28 años, este papel representa uno de los proyectos más importantes de su carrera, consolidando una trayectoria que ya incluye trabajos junto a reconocidas figuras de la industria cinematográfica.
Belmont Cameli nació el 28 de febrero de 1998 y creció en Naperville, Illinois, un suburbio de Chicago.
De acuerdo con una entrevista concedida a Backstage, participó en producciones teatrales durante la secundaria, entre ellas Footloose y Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat. Sin embargo, en aquel momento consideraba otras opciones profesionales, como la arquitectura, el marketing y las finanzas.
Su experiencia deportiva también forma parte de su historia personal. Durante la escuela secundaria practicó fútbol americano, lucha libre y voleibol, una preparación que le facilita interpretar personajes vinculados al deporte.
Tras graduarse, ingresó a la Universidad de Illinois para estudiar administración de empresas. No obstante, durante su primer año universitario enfrentó la muerte inesperada de su padre. Después de cursar apenas un año, decidió abandonar sus estudios para dedicarse a la actuación y al cine.
Su primer gran papel en pantalla chica fue en la serie Empire (2018), seguido de Saved by the Bell (2020-2021). En 2026, saltó al estrellato global al protagonizar la serie de Prime Video Off Campus, basada en las novelas de Elle Kennedy.
Para el cine, ha participado en la película original de Netflix Along for the Ride (2022), The Alto Knights (2025) donde pudo actuar con Robert De Niro y la adaptación de terror Until Dawn (2025).
Alcanzó fama internacional por interpretar a Garrett Graham en la exitosa serie Off Campus (2026).
Más allá de la actuación, Cameli es reconocido por su altruismo. En 2018, tras enterarse de que un amigo de la infancia padecía insuficiencia renal, se ofreció como voluntario para donarle un riñón.
Aunque no resultó compatible con él, su generosidad inició una cadena de donación cruzada que permitió salvar 14 vidas en total. La cicatriz de su operación es uno de sus motivos de orgullo.
La cadena continuó entre distintos donantes y receptores hasta que Flaherty finalmente recibió un riñón de una persona desconocida.
Belmont Cameli, mantiene una relación con la guionista estadounidense Raina Morris, quien ha trabajado para la serie Emily in Paris. La pareja formalizó su noviazgo en marzo de 2025 y frecuentemente asisten juntos a eventos públicos de la industria del entretenimiento.