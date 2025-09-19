Lo mejor de BAC Estilo Moda 2025: feminidad y estilo coquette

En su jornada inaugural, el evento insignia de Revista Estilo se consolidó como el epicentro de la moda hondureña. Diseñadores consagrados y talentos emergentes compartieron pasarela, revelando sus propuestas para la temporada Primavera-Verano 2026 con una estética marcada por la feminidad, el dinamismo y el encanto coquette.
BAC Estilo Moda 2025 reunió experiencia e innovación: diseñadores establecidos y nuevas promesas presentaron colecciones que marcaron tendencia desde la pasarela. El evento se celebró los días 17 y 18 de septiembre en los Invernaderos del Trigo, consolidándose como el desfile más influyente de la moda hondureña en 2025.
Roberto Ramírez apostó por una narrativa visual en movimiento, con siluetas que evocaron espirales, redes y fluidez en cada paso.
El diseñador inauguró el desfile con una propuesta conceptual cargada de vanguardia, estructura y elegancia. Su colección se desplegó sobre un fondo blanco puro, lo que realzó la limpieza estética y permitió que cada pieza brillara por sí sola.
Giselle Matamala irrumpió con una visión audaz: líneas dramáticas, estampados vibrantes y cortes asimétricos que desafiaron la simetría tradicional.
La diseñadora fusionó lo bohemio con lo urbano, sin perder el toque chic que caracteriza su sello personal.
El creador exploró la ausencia de color como concepto, dejando que las formas y materiales hablaran por sí solos.
Su propuesta destacó por la diversidad de cortes, el uso de materiales orgánicos y una estética de precisión.
Andrea Zúñiga transformó la pasarela en un escenario lírico, con una colección inspirada en El lago de los cisnes, donde cada pieza parecía danzar al ritmo de la moda.
Yushi Cruz rindió homenaje a la herencia maya con flecos, plumas y una explosión de color que llevó el dinamismo cultural al centro de la pasarela.