Los artistas que ponen el mejor ambiente en el Campo Agas

A medida que avanza la semana, la expectativa crece por las nuevas presentaciones programadas, ya que cada jornada ofrece espectáculos diferentes que permiten a los visitantes vivir experiencias únicas en cada recorrido por el recinto. Por lo tanto, Dj Mike también se encargará de reproducir las canciones de moda y los clásicos bailables que a los hondureños les encanta.