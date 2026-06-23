Los artistas que ponen el mejor ambiente en el Campo Agas

La Feria Juniana 2026 sigue siendo el principal punto de encuentro para miles de familias sampedranas y visitantes que llegan al Campo AGAS en busca de diversión, tradición y espectáculos para todas las edades.
Durante esta semana, el recinto ferial mantiene una amplia agenda de actividades artísticas y culturales que complementan las atracciones mecánicas, los espacios gastronómicos y las exposiciones comerciales que caracterizan esta importante celebración. Los Hermanos Arriola continúan siendo una de las agrupaciones principales, estarán en tarima el jueves a las 8:00 p.m.
Cada noche, los escenarios instalados dentro del Campo AGAS cobran vida con la participación de grupos de danza folclórica, academias de baile, bandas musicales y artistas locales que muestran el talento que existe en la ciudad y en distintas regiones del país. Juan Carlos Alemán también es uno de los más aclamados por el público catracho.
Los asistentes pueden disfrutar de coloridas presentaciones con bailes tradicionales hondureños, espectáculos que resaltan la riqueza cultural y artística de Honduras. Asimismo, el entretenimiento urbano y de sazón latino no se hace esperar. El burrito y su family band se presentarán el domingo a las 8:00 p.m.
Las agrupaciones musicales ofrecen conciertos en vivo con repertorios que incluyen ritmos tropicales, música popular, rancheras, merengue, cumbia y éxitos contemporáneos, creando un ambiente festivo para personas de todas las edades. Banda Z es una de las que nunca puede faltar en estas celebraciones. Si deseas disfrutar de su show, ellos se presentarán el miércoles y el domingo a las 7:00 p.m.
Las familias encuentran además espacios dedicados a los más pequeños, quienes pueden disfrutar de shows infantiles, presentaciones de personajes animados y actividades recreativas diseñadas especialmente para ellos. Dj Dennis será uno de los que animará con las mejores playlists para tods los gustos.
A medida que avanza la semana, la expectativa crece por las nuevas presentaciones programadas, ya que cada jornada ofrece espectáculos diferentes que permiten a los visitantes vivir experiencias únicas en cada recorrido por el recinto. Por lo tanto, Dj Mike también se encargará de reproducir las canciones de moda y los clásicos bailables que a los hondureños les encanta.
La combinación de música, danza, cultura y entretenimiento ha consolidado al Campo AGAS como uno de los espacios más concurridos de la Feria Juniana, donde la alegría y el talento se unen para celebrar las tradiciones sampedranas. En este sentido, los sampedranos también podrán gozar con el Buki Catracho este martes.
Con una agenda llena de actividades y un ambiente familiar, el Agas también abre sus puertas para pasarla bien con las mezclas de Dj Axel Rose, uno de los jóvenes talentos en la industria.
Además, la Banda Ibanez, insigne de San Pedro Sula, estará presente el miércoles a las 8:00 p.m.
Y por último, "las consentidas de Honduras", Chicas Rolands se apoderarán de la fiesta con su gran repertorio y sensuales coreografías el viernes a las 8:00 p.m.