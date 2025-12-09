Arcángel reacciona al veredicto contra Mayra Nevárez por muerte de su hermano

El cantante urbano Arcángel utilizó sus historias de Instagram para enviar un mensaje a Mayra Nevárez, la mujer responsable de la muerte de su hermano Justin Santos en un accidente de tránsito ocurrido en 2021.
El artista expresó su dolor y frustración, al señalar que la tragedia marcó para siempre a su familia y que ninguna sentencia podrá devolverle la vida a su hermano.
Arcángel lamentó que Mayra no mostró un genuino arrepentimiento por el accidente que ocasionó.
Arcángel prometió estar pendiente de ella durante los años que cumpla en prisión...
Justin Santos, de 21 años, falleció el 21 de noviembre de 2021 cuando Nevárez, bajo los efectos del alcohol, invadió el carril contrario y provocó el choque fatal. En el accidente también resultó gravemente herido Keven Monserrate Gandía, amigo de Justin, lo que agravó la responsabilidad penal de la conductora.
Tras un prolongado proceso judicial, el Tribunal Supremo de Puerto Rico confirmó la condena de 15 años de prisión para Mayra Nevárez. Su defensa había presentado múltiples solicitudes de reconsideración, todas denegadas.
Arcángel, cuyo nombre real es Austin Santos, escribió que la justicia terrenal puede ser limitada, pero afirmó confiar en la justicia divina para quienes causan daños irreparables.
Su mensaje fue ampliamente compartido en redes sociales, donde recibió apoyo de seguidores y reavivó el debate sobre las consecuencias de conducir bajo los efectos del alcohol. El cantante también recordó que Justin tenía una vida por delante y que sus sueños quedaron truncados.
La familia Santos ha insistido en que el caso sirva como ejemplo para concienciar sobre la gravedad de manejar en estado de embriaguez. Organizaciones en Puerto Rico han retomado el tema para impulsar campañas de prevención y promover sanciones más estrictas.
Con la condena ya firme, Mayra Nevárez deberá cumplir la sentencia en prisión, mientras Arcángel y su familia continúan honrando la memoria de Justin Santos y pidiendo responsabilidad social.
Justin Santos QDG.