Angelique Boyer gana Récord Guinness con su nuevo personaje "Doménica Montero"

Angelique Boyer compartió su felicidad cuando fue cuestionada por la prensa al respecto y señaló que antes de esta historia que protagoniza junto a Marcus Ornellas hubo otros proyectos que también fueron muy exitosos. "Sí las hay, por supuesto que sí, los tiempos han cambiado, creo que hace tiempo la gente no veía un melodrama con el que se identificaran tanto, pero sí lo ha habido. Sería un poco tonto de mi parte aprovecharme de esto porque sinceramente estamos muy contentos por el resultado", contó a la prensa, reportó Despierta América.