Angelique Boyer gana Récord Guinness con su nuevo personaje "Doménica Montero"

Angelique Boyer atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera al encabezar Doménica Montero, una telenovela que ha logrado captar la atención del público antes incluso de su estreno en México. Su trabajo actoral destaca por la fuerza emocional que imprime a cada escena, un rasgo que ha sido ampliamente reconocido por la audiencia que ya sigue la historia fuera del territorio mexicano.
La producción, a cargo de Carlos Bardasano, ha sabido equilibrar respeto por el material original con una visión contemporánea. La adaptación de una de las historias más emblemáticas del melodrama mexicano conecta con la nostalgia sin perder frescura, apostando por una narrativa intensa y personajes más profundos.
Este proyecto no solo resalta por su protagonista, sino también por el cuidado en la construcción dramática. La intensidad de los conflictos y la cercanía emocional que genera con los espectadores han sido claves para que la telenovela se convierta en tema recurrente de conversación en redes sociales.
Aunque aún no llega a la televisión abierta en México, la telenovela ya se transmite en canales de habla hispana en Estados Unidos y en plataformas de streaming. Esta distribución anticipada ha permitido que la historia alcance una difusión acelerada y un alto nivel de consumo.
De acuerdo con información de Editorial Televisa, Doménica Montero ha registrado cifras de audiencia que la colocan entre las producciones más vistas de la última década en la televisión hispana, lo que hizo que entrara a los Guinness World Records por su impacto mediático.
El logro no solo refleja el interés del público, sino también el alcance que puede tener una telenovela cuando conecta emocionalmente con su audiencia. La viralización de escenas y comentarios ha sido determinante para consolidar su popularidad.
Asimismo, la presentadora Alix Aspe compartió el 19 de enero en el noticiario 'Despierta' de N+, que la telenovela Doménica Montero había ganado un Récord Guinness por los altos niveles de audiencia que ha registrado en Estados Unidos desde su estreno el 8 de diciembre de 2025 por Univision.
Angelique Boyer compartió su felicidad cuando fue cuestionada por la prensa al respecto y señaló que antes de esta historia que protagoniza junto a Marcus Ornellas hubo otros proyectos que también fueron muy exitosos. "Sí las hay, por supuesto que sí, los tiempos han cambiado, creo que hace tiempo la gente no veía un melodrama con el que se identificaran tanto, pero sí lo ha habido. Sería un poco tonto de mi parte aprovecharme de esto porque sinceramente estamos muy contentos por el resultado", contó a la prensa, reportó Despierta América.
La actriz considera que con esta telenovela pretenden "llegar a nuevas generaciones" en una época donde no es sencillo mantener al público cautivo por la variedad de oferta que existe. "Atraparlos en este melodrama novelero que es algo que se está perdiendo y que es súper lindo verlos emocionados con esto".
A lo largo de su carrera, Angelique Boyer ha protagonizado con gran éxito varias telenovelas, sin embargo, siempre ha sido fiel a su sencillez y no ha perdido el piso con la fama. Este es su secreto: "Estar en constante búsqueda de la estabilidad y creo que el camino estable es estar en paz y no marearse como dice, no aprovecharse de esas cosas. Ya son muchos años y hoy en día ya lo canalizo”.