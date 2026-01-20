La abogada de Milagro Flores pide una "disculpa pública" de Jorge Cordero

Milagro Flores es una reconocida presentadora de televisión en Honduras, que vuelve a estar en el centro de la polémica tras un encontronazo con el panelista del pódcast El Lengüetazo, Jorge Cordero, en el que comparte espacio con su esposa Ana Alvarado, conocida en redes sociales como Lipstickfables.
Jorge Cordero, con su estilo frontal al hablar de los personajes de la farándula hondureña, no se guardó nada y se refirió a Milagro Flores como "hipócrita y tapadera", ya que no critica de igual forma a Supremo, con quien se le vincula sentimentalmente, por lo cual asegura que es mejor que se "muerda la lengua" antes de hablar criticarlo.
Aunque esto escaló a tal punto en el que Cordero llamó "estúpida" a Milagro por "exigir a una persona que no la valora"; sin embargo, el creador dominicano dijo que no lo decía por ofender y que le llamó así porque "defiende a Supremo y este no la valora".
Por su parte, Milagro Flores reaccionó y escribió un extenso mensaje en su canal de difusión denominado "El team real", donde comparte mensajes directos con sus más de 33 mil integrantes. Lo primero que compartió Flores fue el video de TikTok de Jorge en el que le insulta.
Acompañado del enlace del video, Flores escribió: "¿Qué ondas con esto?", más un emoji de una mujer tapándose la cara. Además, escribió: "Señor Jorge Cordero no voy a tolerar sus faltas de respeto a mi persona, no entiendo por qué me llama ´estúpida´ cuando yo he dado mi opinión sobre su programa y a su persona lo he hecho de la manera más tranquila posible...", manifestó.
"Puedo aceptar críticas y comentarios en su programa porque entiendo que es farándula, pero no voy a permitir insultos, si permito esto usted y cualquiera se sentirá con el derecho de seguirme ofendiendo. Tampoco voy a caer en insultarlo porque no soy igual que usted", continuó la presentadora de televisión.
Y finalmente, la hondureña dijo que no mezcle el tema de Supremo insultando a Ana Alvarado y a otras mujeres, "si él lo hace es porque ellas lo permiten y se prestan; yo no tengo ese tipo de bromas con usted. Incluso sobre el tema de Ana y Supremo hice un llamado a la paz".
Finalmente, Milagro pidió una disculpa pública por parte de Jorge Cordero hacia ella, alegando una "falta de respeto sin razón" y agregó "mi abogado se pondrá en contacto con usted".
El documento del equipo legal de Milagro no tardó, el mismo iba con nombre: Jorge Cordero del Programa El Lengüetazo. Se lee: "Por medio de la presente, quien suscribe, abogada integrante del equipo legal que acompaña a la comunicadora y presentadora de televisión hondureña Milagro Flores, se dirige respetuosamente a usted y a las personas vinculadas al programa antes referido, con el propósito de realizar un llamado formal a la conciliación, al respeto y a la responsabilidad en el uso de plataformas de comunicación pública. Se ha tenido conocimiento de un material audiovisual, producto del programa "El Lenguetazo", difundido en redes sociales, en el cual el señor Jorge Cordero, quien participa en el programa, emite expresiones verbales de carácter despectivo, humillante y ofensivo dirigidos a la señora Milagro Flores, haciendo uso de su nombre e imagen en un contexto que lesiona su dignidad personal y profesional".
"Sin ánimo de confrontación ni de escalar innecesariamente el conflicto, resulta oportuno recordar que toda persona goza del derecho al honor, a la imagen, a la integridad moral y dignidad humana, derechos reconocidos en el marco de los derechos humanos, los cuales se ven especialmente vulnerados cuando este tipo de expresiones se realizan desde espacios con alcance mediático, amplificando el daño y generando afectaciones emocionales y psicológicas en la persona aludida. En ese contexto y como una vía de conciliación y reparación moral, se solicita de manera respetuosa pero clara...", continúa la solicitud para un acto de reparación.
Las tres peticiones son contundentes: "Que el señor Jorge Cordero se abstenga de continuar refiriéndose a la señora Milagro Flores de forma ofensiva, humillante o despectiva. 2. Que toda futura mención de su nombre, imagen o vida personal se realice dentro de un marco de respeto, prudencia y responsabilidad comunicacional. 3. Que, en atención a la naturaleza pública de las expresiones emitidas, el señor Jorge Cordero emita una disculpa pública, utilizando los mismos medios o redes sociales en los que se realizaron los señalamientos, reconociendo el agravio causado, como una forma de restablecer el respeto y contribuir a la reparación del daño moral ocasionado. Esta solicitud de disculpa pública no persigue confrontación ni humillación, sino que responde a un principio básico de coherencia, ética y responsabilidad pública, en el entendido de que quien se expresa de manera ofensiva en un espacio público tiene también la oportunidad y el deber de rectificar públicamente", expresa el documento, firmado por la abogada Sophia Michell Barahona Aguilar.
De su parte, Milagro compartió públicamente este documento en su perfil de Instagram, el cual acompañó de una descripción: "En redes sociales abundan las opiniones fuera de lugar @ellenguetazooficial, la libre expresión no da derecho a cruzar límites". Esto generó miles de comentarios en las plataformas digitales.
"Se pasó, qué drama"; "Tanto le duele que le digan migajera"; "Desde que se metió con Supremo deja mucho que decir"; "Si Supremo se burla de ti por qué te enojas de Cordero que no es nadie de ti", fueron algunos de los comentarios de los usuarios, que en su mayoría están en contra de la presentadora catracha.