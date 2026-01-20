La abogada de Milagro Flores pide una "disculpa pública" de Jorge Cordero

Las tres peticiones son contundentes: "Que el señor Jorge Cordero se abstenga de continuar refiriéndose a la señora Milagro Flores de forma ofensiva, humillante o despectiva. 2. Que toda futura mención de su nombre, imagen o vida personal se realice dentro de un marco de respeto, prudencia y responsabilidad comunicacional. 3. Que, en atención a la naturaleza pública de las expresiones emitidas, el señor Jorge Cordero emita una disculpa pública, utilizando los mismos medios o redes sociales en los que se realizaron los señalamientos, reconociendo el agravio causado, como una forma de restablecer el respeto y contribuir a la reparación del daño moral ocasionado. Esta solicitud de disculpa pública no persigue confrontación ni humillación, sino que responde a un principio básico de coherencia, ética y responsabilidad pública, en el entendido de que quien se expresa de manera ofensiva en un espacio público tiene también la oportunidad y el deber de rectificar públicamente", expresa el documento, firmado por la abogada Sophia Michell Barahona Aguilar.