A 30 años de ‘Pies Descalzos’, así ha evolucionado Shakira desde que inició su fama mundial

Shakira es una de las mujeres más famosas más influyentes en el mundo, su diversidad musical ha conquistado múltiples generaciones y su carrera no se ha visto estancada en ningún momento desde que saltó a la fama. La colombiana ha evolucionado tanto profesional como físicamente y, a pesar de los últimos escándalos por su separación con el padre de sus hijos, su belleza se ve bastante cuidada y ni parece que ya han transcurrido 30 años de carrera.