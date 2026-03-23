Zidane está de regreso: acuerdo cerrado para ser técnico de gigante mundial

Zinedine Zidane ya tiene un acuerdo para dirigir: presidente confirma el nuevo DT y la fecha de su llegada.
Durante los últimos meses se ha hablado del regreso del francés a los banquillos desde su etapa con el Real Madrid.
Ahora, se ha confirmado la presencia del estratega y leyenda francesa para comandar a un gigante mundial y se incorporará este 2026.
Cabe recordar que el último trabajo del francés como estratega fue en su etapa con el Real Madrid. Ambos se desvincularon
Y es que, este lunes ha salido el bombazo en Europa: Zidane ya llegó a un acuerdo para volver a los banquillos y lo hará en el puesto de sus sueños.
La leyenda francesa finalmente obtendrá el puesto que buscaba y será después del Mundial 2026.
Le Parisien adelanta que ya existe un acuerdo verbal entre Zinedine Zidane y la Federación Francesa de Fútbol.
La llegada de Zinedine Zidane al frente de la selección francesa tras el próximo Mundial parece ir precisándose lentamente y, pese a que todavía no hay un anuncio oficial, las declaraciones del presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Philippe Diallo, apuntan en ese sentido.
Mientras los medios publicaban la existencia de negociaciones entre el ex entrenador del Madrid y la FFF, Diallo aseguró en una entrevista publicada este lunes en el diario Le Figaro que ya conocía la identidad del sustituto de Didier Deschamps, que decidió no seguir en el cargo tras el Mundial.
Diallo no reveló el nombre del futuro seleccionador, pero al asegurar que ya conocía su identidad dio carta de naturaleza a las informaciones que apuntaban a la negociación con Zizou y, en cierta manera, confirmaba que las mismas habían llegado a buen puerto.
Hasta ahora, el patrón de la FFF se había negado a dar ninguna pista sobre el futuro inquilino del banquillo de los 'bleus', respetuoso con el trabajo de Deshamps y con no interferir en el mismo de cara al Mundial.
Pero en la entrevista con Le Figaro da algunas pistas: "Sí, conozco su nombre". Cuando le preguntan si se trata de Zidane sonríe y responde: "Les invito a venir tras el Mundial".
"La selección francesa es una de las mejores del mundo y no puede quedar en manos de cualquiera. Tiene que tener un perfil con muchas características y que tenga el apoyo de los franceses", agrega.
Diallo señala que ha recibido menos de cinco candidaturas al puesto, todas de franceses. Los medios franceses son tajantes sobre la identidad del futuro seleccionador y señalan que, desde hace semanas, vienen negociando con Zidane.
El ex del Madrid quiere trabajar con un cuerpo técnico, encabezado por David Bettoni, más numeroso que el de Deschamps y ahí estaban centradas las negociaciones.
Las declaraciones de Diallo apuntan a que esas negociaciones han terminado y hay vía libre para que Zizou abra una nueva etapa al frente de los 'bleus' tras 14 años de Deschamps en el cargo.
Zinedine Zidane dirigió al Real Madrid en dos ocasiones, en donde conquistó tres Champions League consecutivas (2016, 2017 y 2018). Estuvo en los banquillos de la institución blanca hasta mayo del 2021 y desde entonces no ha dirigido.
La leyenda francesa estapa esperando una oportunidad para dirigir a Francia y con la renovación de Deschamps su sueño tuvo que ser pausado.
Y ahora está viendo la luz, ya que Deschamps no continuará en el banquillo de Francia tras el Mundial 2026.