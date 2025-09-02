TikToker revela que tuvo ofertas de equipos de Liga Nacional: deja condición

Uno de los referentes de la selección de tiktokers de Honduras ha llamado la atención de clubes profesionales de Liga Nacional.
La selección de Tiktokers de Honduras se alista para su próximo reto: un amistoso internacional en tierras sudamericanas.
El equipo catracho viajará a Brasil para medirse ante la selección de creadores de contenido del gigante sudamericano.
Los seleccionados hondureños están motivados y listos para dejarlo todo en la cancha en esta nueva aventura internacional.
David Flow, figura destacada en el ataque, brindó declaraciones exclusivas que encendieron la emoción de sus seguidores.
“Nos vamos el 4 todos juntos”, comentó emocionado. “El ánimo está altísimo porque venimos de ganar y estamos motivados.”
El influencer no ocultó su orgullo por representar al país: “Es un sueño hecho realidad. Desde niños soñamos con esto.”
David también soltó una primicia: “Si no me equivoco, el partido de vuelta contra Brasil aquí en Honduras será el 26.”
Sobre otros posibles encuentros locales, fue claro: “Aún no se define, pero estamos viendo si jugamos en San Pedro Sula y Tegucigalpa.”
“Sería lindo jugar en ambas ciudades para que todos puedan disfrutar del espectáculo”, agregó con entusiasmo.
El delantero reiteró el buen ambiente en el equipo: “Todos estamos felices. Amamos el fútbol y es increíble enfrentar a otros países.”
Supremo, otro integrante del equipo, reveló en un video que David Flow ha sido contactado por clubes profesionales.
Cuando se le preguntó si ha recibido ofertas, confesó: “Sí, me han escrito por privado... pero solo Dios sabe qué puede pasar.”
David confirmó: “Sí, me ofrecieron un contrato y hasta dinero, pero hoy por hoy gano más con lo que hago.”
A pesar de todo, no cierra puertas: “Vamos a ver qué pasa. Solo Dios sabe lo que viene.”
David Flow no ocultó su amor por el fútbol hondureño y sorprendió con una declaración sincera: “Con solo jugar cinco minutos, yo sería feliz”.