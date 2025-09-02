  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

TikToker revela que tuvo ofertas de equipos de Liga Nacional: deja condición

El tiktoker hondureño confesó que ha sido contactado por equipos que quieren ficharlo.

  • 02 de septiembre de 2025 a las 14:39 -
  • Marcos Roque
TikToker revela que tuvo ofertas de equipos de Liga Nacional: deja condición
1 de 16

Uno de los referentes de la selección de tiktokers de Honduras ha llamado la atención de clubes profesionales de Liga Nacional.

 Fotos: cortesía.
TikToker revela que tuvo ofertas de equipos de Liga Nacional: deja condición
2 de 16

La selección de Tiktokers de Honduras se alista para su próximo reto: un amistoso internacional en tierras sudamericanas.
TikToker revela que tuvo ofertas de equipos de Liga Nacional: deja condición
3 de 16

El equipo catracho viajará a Brasil para medirse ante la selección de creadores de contenido del gigante sudamericano.
TikToker revela que tuvo ofertas de equipos de Liga Nacional: deja condición
4 de 16

Los seleccionados hondureños están motivados y listos para dejarlo todo en la cancha en esta nueva aventura internacional.
TikToker revela que tuvo ofertas de equipos de Liga Nacional: deja condición
5 de 16

David Flow, figura destacada en el ataque, brindó declaraciones exclusivas que encendieron la emoción de sus seguidores.
TikToker revela que tuvo ofertas de equipos de Liga Nacional: deja condición
6 de 16

“Nos vamos el 4 todos juntos”, comentó emocionado. “El ánimo está altísimo porque venimos de ganar y estamos motivados.”
TikToker revela que tuvo ofertas de equipos de Liga Nacional: deja condición
7 de 16

El influencer no ocultó su orgullo por representar al país: “Es un sueño hecho realidad. Desde niños soñamos con esto.”
TikToker revela que tuvo ofertas de equipos de Liga Nacional: deja condición
8 de 16

David también soltó una primicia: “Si no me equivoco, el partido de vuelta contra Brasil aquí en Honduras será el 26.”
TikToker revela que tuvo ofertas de equipos de Liga Nacional: deja condición
9 de 16

Sobre otros posibles encuentros locales, fue claro: “Aún no se define, pero estamos viendo si jugamos en San Pedro Sula y Tegucigalpa.”
TikToker revela que tuvo ofertas de equipos de Liga Nacional: deja condición
10 de 16

“Sería lindo jugar en ambas ciudades para que todos puedan disfrutar del espectáculo”, agregó con entusiasmo.
TikToker revela que tuvo ofertas de equipos de Liga Nacional: deja condición
11 de 16

El delantero reiteró el buen ambiente en el equipo: “Todos estamos felices. Amamos el fútbol y es increíble enfrentar a otros países.”
TikToker revela que tuvo ofertas de equipos de Liga Nacional: deja condición
12 de 16

Supremo, otro integrante del equipo, reveló en un video que David Flow ha sido contactado por clubes profesionales.
TikToker revela que tuvo ofertas de equipos de Liga Nacional: deja condición
13 de 16

Cuando se le preguntó si ha recibido ofertas, confesó: “Sí, me han escrito por privado... pero solo Dios sabe qué puede pasar.”
TikToker revela que tuvo ofertas de equipos de Liga Nacional: deja condición
14 de 16

David confirmó: “Sí, me ofrecieron un contrato y hasta dinero, pero hoy por hoy gano más con lo que hago.”
TikToker revela que tuvo ofertas de equipos de Liga Nacional: deja condición
15 de 16

A pesar de todo, no cierra puertas: “Vamos a ver qué pasa. Solo Dios sabe lo que viene.”
TikToker revela que tuvo ofertas de equipos de Liga Nacional: deja condición
16 de 16

David Flow no ocultó su amor por el fútbol hondureño y sorprendió con una declaración sincera: “Con solo jugar cinco minutos, yo sería feliz”.
Cargar más fotos