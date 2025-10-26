Tabla de goleadores Liga Española: Mbappé azota al Barcelona y así va la lucha por el Pichichi

Kylian Mbappé no falló en el Clásico contra el Barcelona y se escapa en la tabla de goleadores de la Liga Española 2025-2026. ¡El delantero del Real Madrid lidera el Pichichi!
Pedri y Ronald Araújo - Ambos acumulan 2 goles cada uno con el Barcelona en la Liga Española 2025-2026.
Lamine Yamal - El joven crack de 18 años tiene 2 goles con el Barcelona en la Liga Española 2025-2026.
Alexander Sorloth - 2 goles suma el delantero noruego del Atlético de Madrid en la Liga Española 2025-2026.
Arda Güler - El turco suma 3 goles con el Real Madrid en la Liga Española 2025-2026.
Adrián Liso - El español 3 goles con el Getafe en la Liga Española 2025-2026.
Arnaut Danjuma y Hugo Duro - Los dos delanteros del Valencia suman 3 goles en esta Liga Española 2025-2026.
Pere Milla - El extremo izquierdo español suma 3 goles con el Espanyol en la Liga Española 2025-2026.
Rafa Mir - El delantero española han marcado 3 goles con el Elche en la Liga Española 2025-2026.
Raphinha - El brasileño ha anotado 3 goles con el Barcelona en la Liga Española 2025-2026.
Fermín López - El joven futbolista del Barcelona anotó en el Clásico ante Real Madrid y llegó a tres goles en la Liga Española 2025-2026.
André Silva - El delantero portugués suma 4 goles con el Elche en la Liga Española 2025-2026.
Iván Romero - El delantero español acumula 4 goles con el Levante en la Liga Española 2025-2026.
Borja Iglesias - El goleador español suma 4 goles con el Celta de Vigo en la Liga Española 2025-2026.
Juan Hernández - El delantero colombiano tiene 4 goles con el Betis en la Liga Española 2025-2026.
Ferran Torres - El delantero español tiene 4 goles con el Barcelona en la Liga Española 2025-2026.
Robert Lewandowski - El polaco ha marcado 4 goles con el Barcelona en la Liga Española 2025-2026.
Tajon Buchanan - El canadiense llegó a 4 goles con el Villarreal en la Liga Española 2025-2026 tras el tanto que hizo este fin de semana.
Jorge de Frutos - El delantero español llegó a 4 goles tras su doblete con el Rayo Vallecano ante el Levante en la novena jornada de LaLiga Española 2025-2026.
Vedat Muriqi - El delantero kosovar acumula 5 goles con el Mallorca en la Liga Española 2025-2026.
Vinicius Júnior - El brasileño suma 5 goles con el Real Madrid en la Liga Española 2025-2026.
Etta Eyong - El camerunés-francés lleva 6 goles con el Levante en la Liga Española 2025-2026.
Kylian Mbappé - El francés anotó un gol en el triunfo del Real Madrid ante Barcelona y llegó a 11 goles en la Liga Española 2025-2026. Es el líder de la tabla de goleadores.