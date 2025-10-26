  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Tabla de goleadores Liga Española: Mbappé azota al Barcelona y así va la lucha por el Pichichi

Mbappé marcó un gol contra el Barcelona y saca una gran ventaja a su más cercano perseguidor en la tabla de goleadores de LaLiga.

Tabla de goleadores Liga Española: Mbappé azota al Barcelona y así va la lucha por el Pichichi
1 de 24

Kylian Mbappé no falló en el Clásico contra el Barcelona y se escapa en la tabla de goleadores de la Liga Española 2025-2026. ¡El delantero del Real Madrid lidera el Pichichi!
Tabla de goleadores Liga Española: Mbappé azota al Barcelona y así va la lucha por el Pichichi
2 de 24

Pedri y Ronald Araújo - Ambos acumulan 2 goles cada uno con el Barcelona en la Liga Española 2025-2026.
Tabla de goleadores Liga Española: Mbappé azota al Barcelona y así va la lucha por el Pichichi
3 de 24

Lamine Yamal - El joven crack de 18 años tiene 2 goles con el Barcelona en la Liga Española 2025-2026.
Tabla de goleadores Liga Española: Mbappé azota al Barcelona y así va la lucha por el Pichichi
4 de 24

Alexander Sorloth - 2 goles suma el delantero noruego del Atlético de Madrid en la Liga Española 2025-2026.
Tabla de goleadores Liga Española: Mbappé azota al Barcelona y así va la lucha por el Pichichi
5 de 24

Arda Güler - El turco suma 3 goles con el Real Madrid en la Liga Española 2025-2026.
Tabla de goleadores Liga Española: Mbappé azota al Barcelona y así va la lucha por el Pichichi
6 de 24

Adrián Liso - El español 3 goles con el Getafe en la Liga Española 2025-2026.
Tabla de goleadores Liga Española: Mbappé azota al Barcelona y así va la lucha por el Pichichi
7 de 24

Arnaut Danjuma y Hugo Duro - Los dos delanteros del Valencia suman 3 goles en esta Liga Española 2025-2026.
Tabla de goleadores Liga Española: Mbappé azota al Barcelona y así va la lucha por el Pichichi
8 de 24

Pere Milla - El extremo izquierdo español suma 3 goles con el Espanyol en la Liga Española 2025-2026.
Tabla de goleadores Liga Española: Mbappé azota al Barcelona y así va la lucha por el Pichichi
9 de 24

Rafa Mir - El delantero española han marcado 3 goles con el Elche en la Liga Española 2025-2026.
Tabla de goleadores Liga Española: Mbappé azota al Barcelona y así va la lucha por el Pichichi
10 de 24

Raphinha - El brasileño ha anotado 3 goles con el Barcelona en la Liga Española 2025-2026.
Tabla de goleadores Liga Española: Mbappé azota al Barcelona y así va la lucha por el Pichichi
11 de 24

Fermín López - El joven futbolista del Barcelona anotó en el Clásico ante Real Madrid y llegó a tres goles en la Liga Española 2025-2026.
Tabla de goleadores Liga Española: Mbappé azota al Barcelona y así va la lucha por el Pichichi
12 de 24

André Silva - El delantero portugués suma 4 goles con el Elche en la Liga Española 2025-2026.
Tabla de goleadores Liga Española: Mbappé azota al Barcelona y así va la lucha por el Pichichi
13 de 24

Iván Romero - El delantero español acumula 4 goles con el Levante en la Liga Española 2025-2026.
Tabla de goleadores Liga Española: Mbappé azota al Barcelona y así va la lucha por el Pichichi
14 de 24

Borja Iglesias - El goleador español suma 4 goles con el Celta de Vigo en la Liga Española 2025-2026.
Tabla de goleadores Liga Española: Mbappé azota al Barcelona y así va la lucha por el Pichichi
15 de 24

Juan Hernández - El delantero colombiano tiene 4 goles con el Betis en la Liga Española 2025-2026.
Tabla de goleadores Liga Española: Mbappé azota al Barcelona y así va la lucha por el Pichichi
16 de 24

Ferran Torres - El delantero español tiene 4 goles con el Barcelona en la Liga Española 2025-2026.
Tabla de goleadores Liga Española: Mbappé azota al Barcelona y así va la lucha por el Pichichi
17 de 24

Robert Lewandowski - El polaco ha marcado 4 goles con el Barcelona en la Liga Española 2025-2026.
Tabla de goleadores Liga Española: Mbappé azota al Barcelona y así va la lucha por el Pichichi
18 de 24

Tajon Buchanan - El canadiense llegó a 4 goles con el Villarreal en la Liga Española 2025-2026 tras el tanto que hizo este fin de semana.
Tabla de goleadores Liga Española: Mbappé azota al Barcelona y así va la lucha por el Pichichi
19 de 24

Jorge de Frutos - El delantero español llegó a 4 goles tras su doblete con el Rayo Vallecano ante el Levante en la novena jornada de LaLiga Española 2025-2026.
Tabla de goleadores Liga Española: Mbappé azota al Barcelona y así va la lucha por el Pichichi
20 de 24

Vedat Muriqi - El delantero kosovar acumula 5 goles con el Mallorca en la Liga Española 2025-2026.
Tabla de goleadores Liga Española: Mbappé azota al Barcelona y así va la lucha por el Pichichi
21 de 24

Vinicius Júnior - El brasileño suma 5 goles con el Real Madrid en la Liga Española 2025-2026.
Tabla de goleadores Liga Española: Mbappé azota al Barcelona y así va la lucha por el Pichichi
22 de 24

Etta Eyong - El camerunés-francés lleva 6 goles con el Levante en la Liga Española 2025-2026.
Tabla de goleadores Liga Española: Mbappé azota al Barcelona y así va la lucha por el Pichichi
23 de 24
Tabla de goleadores Liga Española: Mbappé azota al Barcelona y así va la lucha por el Pichichi
24 de 24

Kylian Mbappé - El francés anotó un gol en el triunfo del Real Madrid ante Barcelona y llegó a 11 goles en la Liga Española 2025-2026. Es el líder de la tabla de goleadores.
Cargar más fotos