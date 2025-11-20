Rely hace aclaración acerca de la polémica con Kervin Arriaga sobre la horchata y da consejo

"Señores de la Federación, pongamos gente que maneje el asunto de imagen de jugadores. Alguien que le diga a Kervin por ejemplo: "No hagas la bromita de que al segundo partido te vas a poner a descansar, ante otras selecciones eso te llena el orgullo", señaló Rely Maradiaga en plena transmisión que realizó tras el amargo 0-0 de Honduras ante Costa Rica donde la H se quedó sin opciones de ir al Mundial 2026.