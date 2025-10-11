  1. Inicio
Lamine Yamal reaparece junto Nicky Nicole: revuelo por sus vacaciones lesionado

Mientras el FC Barcelona y la selección española lo esperan en plena recuperación, Lamine Yamal ha sido captado disfrutando junto a su novia.

1 de 15

Lamine Yamal, joven promesa del FC Barcelona, vuelve a estar en el centro de la polémica. A pesar de su talento incuestionable, las críticas no han tardado en aparecer tras su reciente ausencia en los terrenos de juego.

 Fotos: cortesía.
2 de 15

El delantero azulgrana ha estado de baja en los últimos partidos del Barcelona debido a una lesión que arrastra desde hace varias semanas, relacionada con molestias en el pubis.
3 de 15

Su último encuentro fue en la Champions League, frente al París Saint-Germain. En ese partido, el conjunto francés logró imponerse ante los culés, dejando fuera al Barça de la competición.
4 de 15

Lamine también había sido incluido en la convocatoria de la selección española para disputar las eliminatorias rumbo al Mundial de 2026. Sin embargo, no pudo mantenerse en la lista por su estado físico.
5 de 15

El extremo fue desconvocado oficialmente por la Federación Española debido a las molestias persistentes que presentaba en la zona del pubis.
6 de 15

Esta lesión también lo dejaría fuera de los próximos partidos del Barcelona, incluyendo encuentros importantes contra el Girona en LaLiga y el Olympiacos en competiciones europeas.
7 de 15

Hasta aquí, todo parecía ser parte de un proceso normal de recuperación. Sin embargo, la polémica surgió cuando se comenzaron a filtrar imágenes y vídeos de su vida personal durante esta etapa.
8 de 15

En las últimas horas, varios aficionados del Barcelona y de la selección española expresaron su molestia en redes sociales al ver que Lamine estaba de vacaciones mientras supuestamente seguía en recuperación.
9 de 15

Las imágenes fueron publicadas en las historias de Instagram de su actual pareja, la cantante argentina Nicki Nicole, donde se les ve disfrutando de un paseo en helicóptero.
10 de 15

En los vídeos se nota a la pareja muy feliz y sonriente, lo que provocó aún más reacciones negativas por parte de algunos fanáticos, quienes consideran que no es el momento adecuado para distracciones.
11 de 15

Los más críticos aseguran que, en lugar de paseos, Lamine debería estar en casa o en las instalaciones del club, cumpliendo estrictamente con su plan de recuperación.
12 de 15

El próximo gran reto del Barcelona será el Clásico frente al Real Madrid, programado para el 26 de octubre, y la presencia de Yamal en ese partido aún no está confirmada.
13 de 15

Fuentes cercanas al club aseguran que su evolución es positiva y que podría llegar a tiempo para enfrentar al eterno rival, aunque se esperará hasta último momento para tomar una decisión.
14 de 15

Como si no fuera suficiente, su vida personal también ha sido foco mediático por las recientes declaraciones de sus padres, que han generado más ruido en torno a su entorno familiar.
15 de 15

Mientras tanto, el club guarda silencio oficial, esperando que el jugador se enfoque en su recuperación. Pero la presión del entorno y las redes sociales siguen aumentando sobre el joven talento culé.
